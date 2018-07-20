Эксперты до конца года не ожидают перемен в негативной динамике цен на золото

МОСКВА , 20 июл — ПРАЙМ. Совокупность факторов, сложившихся в конце второго квартала, продолжит оказывать негативное влияние на мировые котировки золота и дальше, а восстановление спроса на металл может возникнуть в случае падения цены ниже в 1200 долларов за унцию или ближе к концу 2018 года, считают аналитики, опрошенные «Вестником золотопромышленника».

Владимира Путина и В череде знаковых событий — встреча президентов РФ и США Дональда Трампа также не поддержала золото: рынок с опасением ждал этой встречи, что позволяло золоту держаться выше 1250 долларов за унцию. Однако встреча прошла положительно, без эскалации напряжённости между Россией и США, поэтому золото продолжило движение вниз, а доллар и фондовый рынок США — вверх.

Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки . По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

В настоящее время мировая цена на золото находится уже ниже 1220 долларов, против 1360 долларов за унцию в начале года.

НЕ У ДЕЛ В начале квартала слабый доллар США внушал надежду инвесторам, что цена на золото на этом фоне продолжит рост и во втором квартале. Аналитики ожидали консолидацию цены в диапазоне 1300-1350 долларов за унцию, без прорывов выше 1400 долларов или ниже 1300 долларов ввиду растущей геополитической напряженности, которая всегда стимулировала спрос на защитные активы, одним из которых является золото. Однако надежды не оправдались.

Во втором квартале геополитическая обстановка стабилизировалась, экономика США продемонстрировала хорошие показатели, и ситуация изменилась, считает начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Евгений Афанасьев . «Таким образом, золото осталось не у дел. Минимальное значение во втором квартале — 1250,5 доллара за тройскую унцию, тогда как в самом начале года золото зарекомендовало себя как перспективный актив, благодаря слабым позициям доллара», — отметил он.

Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов связывает текущее снижение цен со стабилизацией инфляционных ожиданий и началом торговых войн между США и Китаем . Он отмечает, что цены на золото в первом полугодии скорректировались существенно и вернулись к уровням 2017 года (1220-1240 долларов за унцию).

В свою очередь, старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук подчеркивает, что ожидания более быстрого подъема ставки ФРС США и усиление доллара привели к притоку средств в американские долговые бумаги (US Treasuries). «Среди защитных активов именно этот инструмент стал наиболее популярен, и мы увидели отток средств из драгоценных металлов», — добавил Ткачук.

Аналитик АО «ЕЗ ОЦМ» (группа Plaurum, входит в ГК «Ренова» ) Игорь Корепанов отмечает, что другим важным фактором на мировых финансовых рынках выступает политика санкций США, направленная против России, КНР, КНДР Ирана . По его словам, первой вполне ожидаемой реакцией стало сильное давление, которое испытал фондовый рынок, а цена на золото, несмотря на укрепление доллара, смогла подняться на годовой максимум в 1369,4 доллара. Но уже в мае, по мере ослабления геополитической напряженности, цена начала плавно снижаться к уровню 1310 долларов за унцию.

"Что касается встречи президентов РФ и США: рынок с опасением ждал этой встречи, однако встреча прошла положительно, без эскалации напряжённости между Россией и США, поэтому золото продолжило движение вниз, а доллар и фондовый рынок США — вверх", — сказал Корепанов.

НАДЕЖДА ОСТАЕТСЯ

В третьем квартале и в целом во втором полугодии, эксперты ожидают продолжения отрицательной динамики цен, чему будут способствовать все те же факторы — геополитическая ситуация и состояние экономики США. В текущем квартале цена может уйти ниже 1200 долларов, для чего сложилась и техническая картина во фьючерсах, но после этого вероятен коррекционный отскок и волна спекулятивных покупок.

По мнению старшего риск-менеджера ИК «Норд-Капитал» Виталия Манжоса , в контрактах на золото может сформироваться коррекционный отскок в район 1250-1300 долларов после того, как они нащупают ближайшую поддержку. «В пользу такого сценария говорит тот факт, что в этих волатильных фьючерсах уже назрело возвратное коррекционное движение вверх», — отметил эксперт. При этом, ближайшая прочная поддержка находится на уровне 1200 долларов, а в худшем случае, падение может продолжиться в район 1150 долларов.

Текущая волна распродаж во фьючерсах на золото усилилась после июньского повышения ставки ФРС США. При этом вероятность дальнейшего повышения ставки в начале августа пока остается под вопросом. «Возможно, известие о том, что она останется неизменной станет информационным поводом для начала коррекционного разворота вверх», — добавил Манжос.

ФРС США по итогам заседания 12-13 июня повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,75-2% с 1,5-1,75% годовых. При этом большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС США по итогам июньского заседания прогнозирует четыре повышения базовой ставки в 2018 году (с учетом повышения на заседаниях в марте и июне), до среднего уровня в 2,375%.

Афанасьев из УБРиР считает, что на фоне стабилизации политической обстановки, которая подтверждается попытками президента США наладить отношения с лидерами других стран, в том числе КНДР и России, инвесторам интереснее вкладываться в высокорисковые инструменты, нежели в консервативные. В итоге, интерес к золоту остается невысоким.

"Вообще во второй половине года для золота будет характерен понижательный тренд — на стоимость металла будут оказывать влияние торговое противостояние между США и Китаем, а также выборы в конгресс США. С ноября металл может подрасти, и мы сможем увидеть цену выше 1200 долларов за унцию. Одной из причин будет рост спроса на физическое золото в преддверии праздников", — добавил Афанасьев.

Антонов из Промсвязьбанка солидарен с Афанасьевым. «Стоит также обратить внимание на динамику вложений фондов ETF на золото, которые начиная с мая текущего года демонстрируют снижение, что опять же вызвано стабилизацией инфляционных ожиданий. Со стороны предложения одним из факторов, который может оказать поддержку ценам в среднесрочной перспективе становится снижение содержания золота в добываемых рудах и сокращение производства», — отмечает Антонов.

Оле Хансен, глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке, считает, что после крупных торговых столкновений с друзьями и врагами президент Трамп рано или поздно продолжит действовать против укрепления доллара, так как сильная «зелёная» валюта усложняет понимание его видения о сокращении торгового дефицита США.

"Несмотря на то что инфляция уже не является основным фактором, как это было в начале года, мы полагаем, что инвесторы по-прежнему будут стремиться к диверсификации и защите от финансовых и геополитических рисков, которые могли быть неправильно оценены", — подчеркнул он.