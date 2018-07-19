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Белый дом спрогнозировал рост дефицита бюджета США до 1 трлн долларов
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Белый дом спрогнозировал рост дефицита бюджета США до 1 трлн долларов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Дефицит американского бюджета в каждый последующий год окажется почти на 100 млрд долларов выше предыдущих прогнозов, считают в Белом доме.
Согласно новому прогнозу администрации президента Дональда Трампа, в 2019 финансовом году дефицит составит почти 1,1 трлн долларов (5,1% ВВП), передает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal. Прогноз, сделанный в феврале, предполагал дефицит в 984 млрд долларов.
Кроме того, в феврале бюджет предполагал совокупный дефицит в размере 7,1 трлн долларов за 10 лет. Этот прогноз также изменился — произошло повышение на 926 млрд (до 8 трлн).
«В гигантских дефицитах нет ничего хорошего, а у нас будет в соотношении с ВВП 4-5% дефицита, что неплохо. Я видел и хуже» — заявил директор Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Резкий рост дефицита связан с увеличением государственных расходов, повышением ставок и процентных выплат.
Президент негосударственной организации «Комитет в поддержку ответственного федерального бюджета» Майя Макгинис отметила, что Белый дом «не дал ни единой рекомендации, как улучшить ситуацию с дефицитом.
Ранее конгрессмен-республиканец Энди Биггс заявил, что через восемь-десять лет США ждет дефолт, если власти не пойдут на значительное сокращение госрасходов.
Согласно ранее озвученным оценкам управления конгресса США по бюджету, в 2019-м финансовом году дефицит американского бюджета превысит 981 млрд, а в 2020-м — 1 трлн долларов. Всего год назад в бюджетном управлении конгресса полагали, что о триллионе речь пойдет не раньше 2022 года.
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