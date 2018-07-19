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Рубль продолжает дешеветь
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Рубль продолжает дешеветь 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Рубль продолжил дешеветь на Московской бирже в четверг. К 14.45 мск курс доллара вырос на 58 коп. до 63,5 руб., курс евро — на 33 коп. до 73,67 руб. С начала недели российская валюта потеряла 1,3 руб. к доллару и 94 коп. к евро.
Рубль дешевеет вслед за нефтью, говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов. Цена на нефть хоть и скорректировалась, но Brent по-прежнему торгуется выше отметки в $70, замечает аналитик «Альфа-капитала» Дарья Желаннова. К 14.45 мск нефть марки Brent подешевела на 1,2% до $72 за баррель.
Ожидание саммита между Россией и США придавало позитивный импульс рублю пару недель назад, говорит Желаннова. Однако результаты встречи Дональда Трампа и Владимира Путина не оправдали ожиданий рынка, замечает Суверов: вместо стабилизации двусторонних отношений, Вашингтон грозит Москве новыми санкциями. Никто не рассчитывает, что санкционное давление ослабится, говорит Желаннова, однако новые санкции вряд ли вызовут такой негатив, как в апреле, а реакция рынка будет более сдержанной.
Если санкционная тема продолжит развиваться, рубль насчет слабеть быстрее, чем другие валюты, считает директор операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук: «Но опять же нужно учитывать, что динамика в первую очередь будет зависеть от уровня принятия инвесторами рисков развивающихся валют». Рубль движется в общем тренде, говорит он: доллар сейчас растет ко всем развивающимся валютам, но, вероятнее всего, этот рост скоро замедлится.
Ожидать укрепления рубля к концу лета все-таки не стоит, считает Суверов: доллар по-прежнему силен, а крупные компании конвертируют рубли в валюту для выплаты дивидендов, что создает только дополнительный спрос. Сказывается и сезон отпусков, поэтому если и менять рубли, то лучше сейчас, заключает он.
Маловероятно, что рубль резко упадет в ближайшие месяцы, соглашается Желаннова. До конца лета доллар вряд ли покинет коридор в 61-64 руб., прогнозирует она. Однако менять валюту нужно тогда, когда комфортно, считает аналитик «Альфа-капитала»: на коротких горизонтах с относительно небольшими суммами рынок сложно обыграть.
В целом, до конца года рубль вряд ли выйдет из коридора в 60-65 руб. /$, прогнозирует Романчук. «Покупать валюту стоит тогда, когда это продиктовано личной необходимостью. Спешить менять рубли не нужно, более высокие процентные ставки по рублям дают преимущество», — добавляет он.
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