Рубль продолжает дешеветь

Рубль продолжил дешеветь на Московской бирже в четверг. К 14.45 мск курс доллара вырос на 58 коп. до 63,5 руб., курс евро — на 33 коп. до 73,67 руб. С начала недели российская валюта потеряла 1,3 руб. к доллару и 94 коп. к евро.

Рубль дешевеет вслед за нефтью, говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов . Цена на нефть хоть и скорректировалась, но Brent по-прежнему торгуется выше отметки в $70, замечает аналитик «Альфа-капитала» Дарья Желаннова . К 14.45 мск нефть марки Brent подешевела на 1,2% до $72 за баррель.

Ожидание саммита между Россией США придавало позитивный импульс рублю пару недель назад, говорит Желаннова. Однако результаты встречи Дональда Трампа Владимира Путина не оправдали ожиданий рынка, замечает Суверов: вместо стабилизации двусторонних отношений, Вашингтон грозит Москве новыми санкциями. Никто не рассчитывает, что санкционное давление ослабится, говорит Желаннова, однако новые санкции вряд ли вызовут такой негатив, как в апреле, а реакция рынка будет более сдержанной.

Если санкционная тема продолжит развиваться, рубль насчет слабеть быстрее, чем другие валюты, считает директор операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук : «Но опять же нужно учитывать, что динамика в первую очередь будет зависеть от уровня принятия инвесторами рисков развивающихся валют». Рубль движется в общем тренде, говорит он: доллар сейчас растет ко всем развивающимся валютам, но, вероятнее всего, этот рост скоро замедлится.

Ожидать укрепления рубля к концу лета все-таки не стоит, считает Суверов: доллар по-прежнему силен, а крупные компании конвертируют рубли в валюту для выплаты дивидендов, что создает только дополнительный спрос. Сказывается и сезон отпусков, поэтому если и менять рубли, то лучше сейчас, заключает он.

Маловероятно, что рубль резко упадет в ближайшие месяцы, соглашается Желаннова. До конца лета доллар вряд ли покинет коридор в 61-64 руб., прогнозирует она. Однако менять валюту нужно тогда, когда комфортно, считает аналитик «Альфа-капитала»: на коротких горизонтах с относительно небольшими суммами рынок сложно обыграть.

В целом, до конца года рубль вряд ли выйдет из коридора в 60-65 руб. /$, прогнозирует Романчук. «Покупать валюту стоит тогда, когда это продиктовано личной необходимостью. Спешить менять рубли не нужно, более высокие процентные ставки по рублям дают преимущество», — добавляет он.