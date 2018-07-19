Нижегородские депутаты рассмотрели поправки в закон о бюджете

19 июля на заседании комитета по бюджету и налогам в Законодательном собрании депутаты рассмотрели проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Причиной поправок стала необходимость доведения зарплат граждан до уровня МРОТ, а также изменение адресной инвестиционной программы, сообщает пресс-служба ЗС НО.

На увеличение зарплат работников бюджетной сферы, устанавливаемого с 1 мая 2018 года, планируется направить 56,047 миллиона рублей. Еще 26,413 миллиона рублей предложено направить на завершение строительства пристроя в поселке Тонкино . Реконструкцию фасада районного ДК в Бутурлине оценили в 8,496 миллиона рублей.

С учетом предлагаемых изменений доходы областного бюджета на текущий год будут увеличены и составят 150,148 миллиарда рублей. Расходы также вырастут и составят 153,104 миллиарда рублей. Дефицит уменьшен — он будет равен 2,956 миллиарда рублей.