Центробанк ожидает ускорения инфляции

Центральный банк РФ подготовил комментарий «Динамика потребительских цен», в котором сообщает об ожидании ускорения инфляции в июле до уровня 2,4-2,6%.

«По оценкам, с июля начнется постепенное возвращение инфляции к 4%. Это станет результатом роста спроса, снижения излишка продовольствия, исчерпания эффектов высокой базы на рынке овощей и фруктов. Банк России прогнозирует годовую инфляцию 3,5–4% в конце 2018 года4. По предварительной оценке, месячная инфляция в июле составит 0,2–0,4%, годовая инфляция — 2,4–2,6%», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция по итогам 2018 года будет в диапазоне 2,7−3,2 процента.

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