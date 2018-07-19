ВБ: отмена моратория на продажу сельхозземель увеличит рост ВВП Украины на 1,2 п.п.

Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения даст Украине дополнительно 1,2 процентных пункта роста ВВП, заявила в четверг директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен.

Верховная рада Украины 7 декабря приняла закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2019 г. Согласно документу, украинское правительство до 1 июля 2018 г. должно было разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Однако законопроект пока не внесен. "Снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения является важным для стимулирования экономического развития, и это даст дополнительно 1,2% роста ВВП", — цитирует Кахконен украинское агентство УНИАН. Это могло бы приносить ежегодно $60 млн дополнительных поступлений в местные бюджеты, отметила она. По ее мнению, сейчас на Украине земли, находящиеся в государственной собственности, управляются неэффективно. Согласно последним прогнозам министерства экономического развития и торговли Украины, рост ВВП в 2018 г. ожидается на уровне 3,2%, в 2019 г. — 3%, в 2020 г. — 3,8%, в 2021 г. — 4,1%. Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте нет консенсуса по данному вопросу, сообщил «Прайм/РИА „Новости“. Ряд фракций выступают против открытия рынка земли, опасаясь, что большие иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.