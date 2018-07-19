Ещё
ВБ: отмена моратория на продажу сельхозземель увеличит рост ВВП Украины на 1,2 п.п.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона

ВБ: отмена моратория на продажу сельхозземель увеличит рост ВВП Украины на 1,2 п.п. 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения даст Украине дополнительно 1,2 процентных пункта роста ВВП, заявила в четверг директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен.
Верховная рада Украины 7 декабря приняла закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2019 г. Согласно документу, украинское правительство до 1 июля 2018 г. должно было разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Однако законопроект пока не внесен. "Снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения является важным для стимулирования экономического развития, и это даст дополнительно 1,2% роста ВВП", — цитирует Кахконен украинское агентство УНИАН. Это могло бы приносить ежегодно $60 млн дополнительных поступлений в местные бюджеты, отметила она. По ее мнению, сейчас на Украине земли, находящиеся в государственной собственности, управляются неэффективно. Согласно последним прогнозам министерства экономического развития и торговли Украины, рост ВВП в 2018 г. ожидается на уровне 3,2%, в 2019 г. — 3%, в 2020 г. — 3,8%, в 2021 г. — 4,1%. Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте нет консенсуса по данному вопросу, сообщил «Прайм/РИА „Новости“. Ряд фракций выступают против открытия рынка земли, опасаясь, что большие иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
Вести.Ru: последние новости
Франция объяснила, зачем закрыла торгпредство в России Большой бизнес просит Минтруд разрешить увольнять людей по утрате доверия В МИДе заявили о незаконности работы Business France в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине237
Казаки просят отменить пенсии351
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»149
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного19
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение