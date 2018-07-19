Изменения пенсионной системы РФ предотвратят снижение размера выплат

Горлин отметил, что повышение пенсионного возраста в тех странах, где оно проводится, происходит для предотвращения понижения пенсий в связи с тем, что объективные демографические тенденции приводят к ухудшению соотношения между численностью пенсионеров и работающих. Сегодня на пять пенсионеров приходится шесть работающих россиян, а если не предпринимать никаких мер, то соотношение будет один к одному.

«Это происходит потому, что из-за увеличения продолжительности жизни число пенсионеров в России растет, а количество трудоспособного населения, за которое выплачиваются страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, сокращается, в том числе из-за демографического провала 90-х», — сказал Горлин.

Он добавил, что соотношение размера пенсий, зарплат и прожиточного минимума будет ухудшаться, что подтверждается всевозможными расчетами.

«Один из инструментов, который поможет избежать этой проблемы, это повышение пенсионного возраста. Но он не единственный и не исчерпывающий. С моей точки зрения, если принять за желаемое, что пенсии, как это предусмотрено стратегией пенсионного маневра, после 2030 года составят 2,5 прожиточных минимума пенсионера, то повышение возраста выхода на пенсию позволит добиться четверти этого результата», — отметил Горлин.

Он подчеркнул, что добиться озвученной задачи помогут также меры внутри пенсионной системы. Но главное, что нужно сделать, чтобы пенсионеры получали пособия, равные 2,5 прожиточным минимумам, — это экономический рост и вывод зарплат из тени. Это на 60% обеспечит достижение нужного результата.

«Надо отметить, что предстоящее десятилетие — это относительно благоприятный период для людей старшего возраста в профессиональном плане, поскольку сейчас на рынок труда выходит малочисленная молодежь, рожденная в 90-х. В этой связи рынок труда может испытывать дефицит трудовых ресурсов, который покроют возрастные специалисты. Иными словами, люди старшего поколения будут дольше оставаться на рынке труда, компенсируя нехватку трудовых ресурсов», — уточнил эксперт.

Он добавил, что, обсуждая пенсионный маневр с профессиональным сообществом, правительство и законодатели примут определенные решения о мерах поддержки возрастных работников.

Законопроект об изменении пенсионной системы, в частности, предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. В результате пенсионного маневра, по словам министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции.