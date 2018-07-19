Топилин назвал долю безработных в предпенсионном возрасте 

Доля безработных россиян в предпенсионном возрасте составляет 8%, сказал журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
«У нас вами тех, кто без работы в предпенсионном возрасте — их всего 8%. У них самый низкий процент, если брать статистику по безработице, у них самая низкая доля безработицы. У молодёжи — выше. Поэтому, когда мне говорят о том, что «а куда брать?» (работать пенсионеров) — это касается всего 8%», — пояснил он.
Топилин напомнил, что на программу повышения квалификации граждан предпенсионного возраста правительство будет ежегодно выделять 5 млрд рублей.
Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов сообщал RNS, что с целью защиты интересов возрастных сотрудников при повышении пенсионного возраста в России может быть введена уголовная ответственность за дискриминацию работников старшего возраста. Он также отмечал, что Роструд с профильными ведомствами будет следить за поведением работодателей в отношении людей старшего возраста.