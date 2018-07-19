Ещё
Топилин назвал долю безработных в предпенсионном возрасте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Топилин назвал долю безработных в предпенсионном возрасте 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Доля безработных россиян в предпенсионном возрасте составляет 8%, сказал журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
«У нас вами тех, кто без работы в предпенсионном возрасте — их всего 8%. У них самый низкий процент, если брать статистику по безработице, у них самая низкая доля безработицы. У молодёжи — выше. Поэтому, когда мне говорят о том, что «а куда брать?» (работать пенсионеров) — это касается всего 8%», — пояснил он.
Топилин напомнил, что на программу повышения квалификации граждан предпенсионного возраста правительство будет ежегодно выделять 5 млрд рублей.
Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов сообщал RNS, что с целью защиты интересов возрастных сотрудников при повышении пенсионного возраста в России может быть введена уголовная ответственность за дискриминацию работников старшего возраста. Он также отмечал, что Роструд с профильными ведомствами будет следить за поведением работодателей в отношении людей старшего возраста.
Rambler News Service: последние новости
Путин исключил политическую подоплеку в проекте «Северный поток-2» Франция решила закрыть торговое представительство в России Представители бизнеса попросили Минтруд разрешить увольнения в связи с утратой доверия
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине114
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми96
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»135
Россиянка пустила труп мужа на кабачки32
Российская база в Сирии уничтожила НЛО144
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение