Депутаты до осени ждут от правительства поправок в пенсионный законопроект

«Изменения параметров пенсионной системы связаны с теми экономическими вызовами, которые стоят перед нами сегодня», — сказал Терентьев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы «Единой России», поступившем в газету ВЗГЛЯД

По словам парламентария, срок предоставления поправок к законопроекту будет продлен до 24 сентября. Он сказал, что поправки, нивелирующие спорные моменты, будут внесены ко второму чтению. В частности, это необходимость дополнительных мер по содействию занятости людей предпенсионного возраста и молодежи.

«Мы обязательно должны увидеть, какие дополнительные меры правительство предложит за два месяца обсуждения законопроекта», — заключил он.

Напомним, Государственная дума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе. Нижняя палата парламента рассмотрела и одобрила в первом чтении принятие внесенной кабмином инициативы.