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Депутаты до осени ждут от правительства поправок в пенсионный законопроект
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Депутаты до осени ждут от правительства поправок в пенсионный законопроект 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Изменение параметров пенсионной системы связано с экономическими вызовами, которые стоят перед Россией, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов («Единая Россия») Михаил Терентьев, пояснив, что такой шаг необходим для роста пенсий темпами выше инфляции.
«Изменения параметров пенсионной системы связаны с теми экономическими вызовами, которые стоят перед нами сегодня», — сказал Терентьев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы «Единой России», поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По словам парламентария, срок предоставления поправок к законопроекту будет продлен до 24 сентября. Он сказал, что поправки, нивелирующие спорные моменты, будут внесены ко второму чтению. В частности, это необходимость дополнительных мер по содействию занятости людей предпенсионного возраста и молодежи.
«Мы обязательно должны увидеть, какие дополнительные меры правительство предложит за два месяца обсуждения законопроекта», — заключил он.
Напомним, Государственная дума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе. Нижняя палата парламента рассмотрела и одобрила в первом чтении принятие внесенной кабмином инициативы.
Министр труда Максим Топилин сообщал, что рост пенсионных выплат, который предполагает законопроект об изменениях в пенсионной системе, станет беспрецедентным в истории России.
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