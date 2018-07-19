Путин объяснил суть «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин заявил, что «Северный поток-2» не имеет «политической подоплеки» и носит «исключительно коммерческий характер». Об этом сообщает РИА Новости.

На совещании послов РФ МИД Путин напомнил, что между Европой и Россией «десятилетиями» складывалась общая энергетическая инфраструктура.

Президент России подчеркнул, что все совместные проекты, в том числе и «Северный поток-2», «экономически обоснованы».

«В них нет политической подоплёки и какого-либо двойного дна», — заключил Путин.

Финляндия и Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Германия Швеция уже выдали разрешения на его строительство. Запуск газопровода намечен на конец 2019-го — начало 2020 года.