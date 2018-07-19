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Путин объяснил суть «Северного потока-2»
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Путин объяснил суть «Северного потока-2» 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин заявил, что «Северный поток-2» не имеет «политической подоплеки» и носит «исключительно коммерческий характер». Об этом сообщает РИА Новости.
На совещании послов РФ в МИД Путин напомнил, что между Европой и Россией «десятилетиями» складывалась общая энергетическая инфраструктура.
Президент России подчеркнул, что все совместные проекты, в том числе и «Северный поток-2», «экономически обоснованы».
«В них нет политической подоплёки и какого-либо двойного дна», — заключил Путин.
Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Германия, Финляндия и Швеция уже выдали разрешения на его строительство. Запуск газопровода намечен на конец 2019-го — начало 2020 года.
«Северный поток-2» позволит минимизировать прокачку газа по территории Украины. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что «Северный поток-2» создается для того, чтобы лишить его страну доходов, которые Киев тратит на оборону.
Комментарии37  Ещё 12 источников 
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