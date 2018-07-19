Минфин заявил об отсутствии решений по ставкам налога для самозанятых

Правительство обсуждает предложения о налогообложении для самозанятых, но решение о снижении ранее предложенных ставок налога с 3-6% до 2,5-4,5% не принято, сообщили RNS в пресс-службе Минфина

«Решения по ставкам налога пока нет, обсуждаются разные варианты. Письмо, о котором пишет газета — это не законопроект и не предложения, внесённые в правительство, а всего лишь материалы, направленные к совещанию. В нем представлено лишь предложение, которое было на тот момент, с тех пор уже прошел почти месяц. Сейчас идёт активная дискуссия по тому, как должен выглядеть режим налогообложения самозанятых, поэтому говорить о каких-то решениях преждевременно», — говорится в сообщении Минфина.