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Минфин заявил об отсутствии решений по ставкам налога для самозанятых
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Минфин заявил об отсутствии решений по ставкам налога для самозанятых 

Rambler News Service 1 час назад
Правительство обсуждает предложения о налогообложении для самозанятых, но решение о снижении ранее предложенных ставок налога с 3-6% до 2,5-4,5% не принято, сообщили RNS в пресс-службе Минфина.
«Решения по ставкам налога пока нет, обсуждаются разные варианты. Письмо, о котором пишет газета — это не законопроект и не предложения, внесённые в правительство, а всего лишь материалы, направленные к совещанию. В нем представлено лишь предложение, которое было на тот момент, с тех пор уже прошел почти месяц. Сейчас идёт активная дискуссия по тому, как должен выглядеть режим налогообложения самозанятых, поэтому говорить о каких-то решениях преждевременно», — говорится в сообщении Минфина.
Ранее газета «Известия» сообщила, что Минфин планирует установить налог для самозанятых на уровне 2,5–4,5% от выручки в зависимости от того, кому оказывались услуги.
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