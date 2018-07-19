Топилин сравнил пенсионную систему с ОСАГО

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сравнил пенсионную систему с системой ОСАГО для автомобилистов.

В четверг Госдума рассматривала в первом чтении предлагаемые правительством изменения в пенсионном законодательстве. Пока лишь уточняются базисные нормы, затем в течение более чем двух месяцев, а не одного, как это предусматривает стандартная практика, в документ будут вноситься изменения и поправки, выработанные экспертами и обществом.

"Это вообще принцип сохранения, принцип работы страховой системы. Есть система ОСАГО: кто-то попадает в аварию, кто-то не попадает. За счет этого тариф соответствующий устанавливается, и система страховая живет", — сказал Топилин, отвечая на вопросы депутатов.

Министр считает, что предлагаемые правительством изменения — единственно верный путь для того, чтобы выйти на новые параметры индексации пенсий.

"Иного варианта для того, чтобы обеспечить выход на другие параметры индексации пенсий просто не существует. Звучали предложения со стороны разных докладчиков о том, что давайте привлечем средства Фонда национального благосостояния или же еще какие-то другие средства, или введем регрессивную шкалу. Я неоднократно говорил, что мы решаем две задачи: первая — увеличение размеров пенсий сверх инфляции, а вторая — сохранение страхового принципа пенсионной системы", — сказал Топилин.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы РФ также обсуждают проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное, чтение.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.