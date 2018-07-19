Изменения в пенсионном законодательстве прошли I чтение в Госдуме

Изменения в пенсионном законодательстве прошли первое чтение в Госдуме

Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

Одобрение проекта в первом чтении уточняет лишь базисные нормы. Как сообщил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин , на обсуждение поправок выделят не один, а более чем два месяца — думский комитет по труду и соцполитике решил продлить этот срок с 18 августа до 24 сентября.

"За" проект проголосовали 328 депутатов, "против" — 104 парламентария, воздержавшихся не было.

О законопроекте

Правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы страны в целом.

Министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

Минфин , по словам Силуанова, в 2018 году подготовит для внесения в ГД проект о добровольных пенсионных накоплениях и разработает систему их страхования, в рамках которой государство будет гарантировать сохранность пенсионного капитала, а также возможность досрочных выплат в случае непредвиденных обстоятельств. Он также сообщил, что правительство планирует увеличить размер пособия по безработице для граждан, которые останутся без работы незадолго до выхода на пенсию.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России вырабатывается комплекс мер, направленный на то, чтобы уволенные люди предпенсионного возраста "не оказались брошенными". Кроме того, будет развернут институт активных программ занятости, под которыми подразумеваются переобучение и переподготовка, а также увеличено их финансирование. Голикова также сообщила, что Минфин и ЦБ РФ дорабатывают концепцию индивидуального пенсионного капитала, который призван модернизировать систему формирования накопительной части пенсии, этот процесс планируется завершить к осени.

Поэтапное повышение

Реализация изменений в пенсионном законодательстве планируется поэтапной и с переходным периодом. Переходный период для мужчин составит промежуток от 2019 года до 2028 года, для женщин — с 2019 по 2034 год. Это, по словам премьера, позволит "направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции".

Первыми изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Эти граждане получат право выйти на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения выйдут на пенсию в 2022 году в возрасте 62 лет и 57 лет. В 65 лет в 2028 году на пенсию выйдут мужчины 1963 года рождения. В 63 года в 2034 году на пенсию выйдут женщины 1971 года рождения.

У молодого поколения, как отметил председатель правительства, будет много времени, чтобы адаптироваться к новым условиям. В качестве компенсации кабмин предлагает предусмотреть для всех, кто имеет большой стаж (40 лет для женщин и 45 лет для мужчин), возможность выйти на пенсию на два года раньше установленной границы.

Для некоторых категорий граждан правительство предлагает сохранить льготы на досрочный выход на пенсию. В первую очередь, это граждане, работающие в опасных и вредных условиях труда (так называемые "списки"): например, те, кто работает на подземных работах, в горячих цехах, на работах по добыче угля, на строительстве шахт и рудников, в летном составе гражданской авиации.

Кроме того, повышение пенсионного возраста не коснется тех, кому досрочная пенсия назначается по социальным мотивам и состоянию здоровья. Изменения не коснутся и тех, кто пострадал в результате радиационных и техногенных катастроф.

Согласно законопроекту, пенсионный возраст увеличится с переходным периодом для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно. Например, для тех, кто работает в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним: сейчас возраст выхода установлен на уровне 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин). Законопроект предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно. Это объясняется тем, что в 1950-е годы условия проживания в этих районах были очень тяжелыми. Это со временем изменилось.

Некоторые изменения коснутся и педагогических, медицинских и творческих работников. Для них институт досрочных пенсий сохранится, но возраст выхода на досрочную пенсию повысится.

Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа. Сейчас этим гражданам нужно выработать специальный стаж от 15 до 30 лет, и это правило останется без изменений. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а назначить досрочную пенсию можно будет с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений.

Законопроект также предлагает 1 января 2020 года увеличить темпы роста шага повышения пенсионного возраста государственным служащим — по году в год. Кроме того, планируются изменения и в случае выхода на социальную пенсию. Так, гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно. Эти изменения также будут реализовываться постепенно.

Министр финансов Антон Силуанов сообщал, что срок выслуги для выхода на пенсию военнослужащих также должен быть скорректирован, но пока этот вопрос только обсуждается с Минобороны

На этапе первого чтения законопроекта рассматривается лишь его общая концепция и основные положения, во втором чтении идет уже детальное обсуждение, вносятся поправки и дополнения. Поправки к проекту о пенсиях профильный комитет Госдумы будет принимать до 24 сентября, хотя обычно на это отводится один месяц.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.