Рустам Минниханов поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста

По ее словам президент РТ направил в Госдуму отзыв, в котором написал, что считает необходимым внести изменения в пенсионную систему, так как назрела необходимость в части повышения пенсионного содержания.

«И по-прежнему говорим о том, что мы ожидаем второго чтения, рассмотрения в Государственной Думе на предмет того, что будут вноситься в том числе изменения и предложения субъектов Российской Федерации . У нас будет понимание того, как в конечном итоге будет выглядеть этот документ», — сказала она.