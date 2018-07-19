Ещё
Рустам Минниханов поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рустам Минниханов поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Представитель Казанского кремля Лилия Галимова на брифинге озвучила позицию Рустама Минниханова в вопросе о повышении пенсионного возраста.
По ее словам президент РТ направил в Госдуму отзыв, в котором написал, что считает необходимым внести изменения в пенсионную систему, так как назрела необходимость в части повышения пенсионного содержания.
«И по-прежнему говорим о том, что мы ожидаем второго чтения, рассмотрения в Государственной Думе на предмет того, что будут вноситься в том числе изменения и предложения субъектов Российской Федерации. У нас будет понимание того, как в конечном итоге будет выглядеть этот документ», — сказала она.
Напомним, ранее Комитет Госсовета Татарстана поддержал повышение пенсионного возраста.
АиФ Казань: последние новости
На нефтяном саммите РТ рассказали, как будут сдерживать цены на топливо В Татарстане пройдет прямая линия с Пенсионным фондом РТ В Казани призвали вынести вопрос пенсионного возраста на референдум
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине114
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми96
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»135
Россиянка пустила труп мужа на кабачки32
Российская база в Сирии уничтожила НЛО144
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение