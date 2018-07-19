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Минниханов поддержал повышение пенсионного возраста
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Минниханов поддержал повышение пенсионного возраста 

Казанский репортер 38 минут назад
Фото: Казанский репортер
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отзыв о необходимости проведения пенсионной реформы. Напомним, что предполагается повысить пенсионный возраст у мужчин с 60 до 65, а у женщин с 55 до 63 лет. — Отзыв действительно был направлен. Суть его в том, что мы считаем необходимым внести изменения в реформу, что такая потребность назрела, в части того, что необходимо повысить пенсионное содержание, — рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова. Напомним, что обсуждение пенсионной реформы в Госдуме начнется уже сегодня, 19 июля.
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