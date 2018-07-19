Минниханов поддержал повышение пенсионного возраста 

Казанский репортер: последние новости

Минниханов рассказал о вкладе Татарстана в выполнение соглашения ОПЕК+

14-летний парень пожаловался на издевательства в казанском реабилитационном центре

​Сторонники и противники строительства МСЗ под Казанью схлестнулись в Совете по правам человека