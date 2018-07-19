Дума рассмотрела законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве

Госдума в ходе заседания в четверг, 19 июля, приняла законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Одобрение проекта в первом чтении уточняет лишь базисные нормы.

В ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что срок приёма поправок к правительственному законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве будет продлён до 24 сентября.

17 июля профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал данный законопроект. Ранее комитет Госдумы по охране здоровья также рекомендовал принять в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.