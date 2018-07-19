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Дума рассмотрела законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве 

RT на русском 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Госдума в ходе заседания в четверг, 19 июля, приняла законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.
Об этом сообщает РИА Новости.
Одобрение проекта в первом чтении уточняет лишь базисные нормы.
В ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что срок приёма поправок к правительственному законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве будет продлён до 24 сентября.
17 июля профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал данный законопроект. Ранее комитет Госдумы по охране здоровья также рекомендовал принять в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.
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