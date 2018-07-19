Sinopec создала инвесткомпанию для вложений в развивающиеся отрасли

Москва , 19 июля — «Вести. Экономика». Китайский нефтегазовый гигант — компания Sinopec — создал платформу для капиталовложений в новом районе Сюнъань в провинции Хэбэй, сообщает Asia Times.

Фото: EPA/ALEX HOFFORD

Это позволит Sinopec вкладывать деньги в стратегические развивающиеся отрасли, такие как новые источники энергии, новые материалы, энергосбережение и защита окружающей среды, а также «умное» производство. Новое инвестиционное подразделение, Sinopec Capital Co Ltd, является одним из первых государственных предприятий, которые будут базироваться в Сюнъане, отмечает Sinopec. Уставный капитал инвесткомпании составил 10 млрд ($1,48 млрд).

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