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Sinopec создала инвесткомпанию для вложений в развивающиеся отрасли
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Sinopec создала инвесткомпанию для вложений в развивающиеся отрасли 

Вести.Ru 23 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Китайский нефтегазовый гигант — компания Sinopec — создал платформу для капиталовложений в новом районе Сюнъань в провинции Хэбэй, сообщает Asia Times.
Фото: EPA/ALEX HOFFORD
Это позволит Sinopec вкладывать деньги в стратегические развивающиеся отрасли, такие как новые источники энергии, новые материалы, энергосбережение и защита окружающей среды, а также «умное» производство. Новое инвестиционное подразделение, Sinopec Capital Co Ltd, является одним из первых государственных предприятий, которые будут базироваться в Сюнъане, отмечает Sinopec. Уставный капитал инвесткомпании составил 10 млрд ($1,48 млрд).
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Китай повысил цены на бензин на внутреннем рынке из-за подорожания нефти Китайские нефтехимики рвутся на зарубежные рынки Пресс-секретарь Sinopec заявил Yicai.com, что следующим шагом для компании, помимо прямых инвестиций, станет запуск рыночных фондов, в том числе фондов технологических инноваций и фондов развивающихся отраслей промышленности. Новый район Сюнъань в провинции Хэбэй был создан в апреле 2017 г. председателем КНР Си Цзиньпином. Это стало частью государственной кампании по интеграции экономики региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и решения проблемы загрязнения окружающей среды в китайской столице.Sinopec — второй по величине производитель нефти и газа в Китае, крупнейшая в мире нефтеперерабатывающая компания и вторая по величине химическая компания. Как сообщали «Вести. Экономика», Sinopec наряду с PetroChina и China State Construction Engineering возглавляет рейтинг китайских компаний Fortune China Top 500 Enterprises.
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