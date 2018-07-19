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Футбольные болельщики разогнали инфляцию
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Футбольные болельщики разогнали инфляцию 

Ведомости 45 минут назад
Фото: Ведомости
С июля инфляция постепенно начнет возвращаться к 4% — таргету Центробанка, по итогам этого месяца она ускорится до 2,4-2,6% в годовом выражении, сообщил ЦБ. Минэкономразвития ждет ускорения до 2,5-2,6%.
В июне рост цен замедлился до 2,3 с 2,4% в мае. Помогло снижение цен на овощи и фрукты — на 9,8% в годовом выражении. Но по другим компонентам годовая инфляция ускорилась, утверждает ЦБ. В частности, постепенно сокращается избыток предложения остального продовольствия, особенно мяса.
Чемпионат мира по футболу разогрел цены на услуги, необходимые туристам, констатирует ЦБ: воздушный и городской транспорт, гостиницы, внутренний туризм. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что ЧМ незначительно и на короткий срок ускорит инфляцию в отдельных городах по товарам и услугам, которые будут потреблять туристы. По завершении ЧМ цены, разогретые наплывом туристов, скорректируются, прогнозирует регулятор.
Потребительский спрос в июне–июле, по оценке главного экономиста российского офиса Bank of America Владимира Осаковского, вырос на $5 млрд Траты иностранцев разгонял ослабевший из-за очередных антироссийских санкций рубль, отмечали аналитики Moody’s. Приток валюты даже снизил во II квартале 2018 г. дефицит услуг в платежном балансе — впервые с IV квартала 2016 г., говорилось в обзоре «ВТБ Капитала».
Рост цен на топливо в июне замедлился, и также больше не будет ускорять инфляцию, пишет ЦБ: акцизы на бензин и дизельное топливо снизились, расширились биржевые продажи, крупные нефтяные компании соблюдают договоренности о «заморозке» цен.
По итогам года ЦБ по-прежнему прогнозирует инфляцию 3,5-4%. Согласно данным Росстата, на 16 июля годовая инфляция составляла 2,2-2,3%.
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