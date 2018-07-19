Как написать про повышение пенсионного возраста, не употребляя слова «повышение» и «возраст»? Мастер-класс от российских СМИ 

19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста: с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Эту меру не поддерживает большинство россиян; из-за законопроекта падает рейтинг президента Владимира Путина и прошли протестные акции в десятках российских городов.
Некоторые российские СМИ решили озаглавить новость о первом чтении законопроекта так, чтобы из заголовка не следовало главного: что правительство собирается поднять пенсионный возраст.
«Интерфакс»: «пенсионный законопроект» 😀
РИА Новости: «изменения в пенсионном законодательстве» 😏
ТАСС: «изменение пенсионной системы» 😉
(Кстати, ТАСС переименовал рубрику «Пенсионная реформа» в «Пенсионный закон»)
А вот как было пару дней назад:
RT: снова «изменения в пенсионном законодательстве» 😎
«Известия»: «законопроект о пенсионных изменениях» 😅
«Лайф»: «пенсионный законопроект» 😊
НТВ: ого, какой заголовок! 😣
А, нет, показалось 😂
(очевидно, заголовок оперативно поправили) «Коммерсант»: «пенсионная реформа» 😃
«Российская газета»: разумеется, «измененияпенсионной системы» 😌
«Парламентская газета», официальное издание Федерального собрания: «новый закон о пенсионной системе» 😎
P. S. Сайт Госдумы: «совершенствованиепенсионной системы» 😇