Назван срок выдачи Данией разрешения на «Северный поток-2»

Дания, как ожидается, во втором полугодии 2018 года выдаст разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря в своей исключительной экономической зоне, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
«Все что касается строительства и подготовки необходимых этапов идет в соответствии с графиком. На сроках не отражается», — приводит его слова ТАСС.
Напомним, Германия, Финляндия и Швеция уже выдали соответствующие разрешения, Дания осталась последней страной, которая пока не сделала этого.
В конце июня председатель правления Газпрома Алексей Миллер сообщил, что у российского холдинга есть план на случай отказа Дании выдать разрешение на строительство «Северного потока — 2».
Сообщалось, что, в случае блокировки Данией строительства «Северного потока — 2», газопровод можно будет удлинить на 16–19 километров. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о трех вариантах возможного развития событий при строительстве «Северного потока — 2».