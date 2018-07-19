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Новак оценил возможность возобновления энергодиалога с США
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Новак оценил возможность возобновления энергодиалога с США 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэнерго Александр Новак считает, что можно было бы возобновить взаимодействие в формате энергодиалога Россия — США.
«У нас был хороший инструмент взаимодействия и сотрудничества — энергодиалог Россия — США, который не работает уже несколько лет. Можно было бы его возобновить и мы могли бы обсуждать, в том числе, и развитие ситуации на мировых газовых и нефтяных рынках», — заметил Новак, передает ТАСС.
По его словам, темой обсуждения могло бы стать взаимодействие на рынках газа, «учитывая, что эти рынки пока локальные: есть отдельно азиатский, европейский, американский рынки». «Здесь было бы неплохо, как мы делаем в рамках Форума стран-экспортеров газа, так же взаимодействовать с другими экспортерами, например, с США», — отметил министр.
Напомним, в январе после встречи с американским коллегой Риком Перри в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе глава Минэнерго Александр Новак выразил надежду, что Россия и США смогут восстановить энергодиалог.
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