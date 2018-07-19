Новак оценил возможность возобновления энергодиалога с США

«У нас был хороший инструмент взаимодействия и сотрудничества — энергодиалог Россия — США, который не работает уже несколько лет. Можно было бы его возобновить и мы могли бы обсуждать, в том числе, и развитие ситуации на мировых газовых и нефтяных рынках», — заметил Новак, передает ТАСС.

По его словам, темой обсуждения могло бы стать взаимодействие на рынках газа, «учитывая, что эти рынки пока локальные: есть отдельно азиатский, европейский, американский рынки». «Здесь было бы неплохо, как мы делаем в рамках Форума стран-экспортеров газа, так же взаимодействовать с другими экспортерами, например, с США», — отметил министр.