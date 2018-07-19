В Германии суд не принял жалобу экологов по «Северному потоку — 2»

МОСКВА , 19 июл — РИА Новости . Федеральный конституционный суд Германии не принял к рассмотрению жалобу Союза защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, Nabu), просившего о пересмотре решения высшего административного суда относительно строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается в заявлении конституционного суда, опубликованном в четверг.

Ранее сообщалось, что высший административный суд в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) отклонил жалобу Союза защиты природы Германии на решение горного ведомства города Штральзунд , которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах ФРГ.

Согласно заявлению конституционного суда, из жалобы истца не очевидно, что высший административный суд нарушил положения основного закона Германии. При этом отмечается, что решение было принято судом в Грайфсвальде «без тщательного изучения фактов и закона, только на основании оценки результатов воздействия» строительства газопровода на окружающую среду, хотя заявители утверждают о возможном непоправимом экологическом ущербе.

Как отмечает суд, Nabu, тем не менее, должны были разъяснить, какие пункты решения высшего административного суда должны были быть рассмотрены на предмет несоответствия основному закону. «Вы этого не сделали», — говорится в заявлении.

Высший административный суд в Грайфсвальде, объявляя более полутора месяцев назад о решении по жалобе экологов, отметил, что он исходил из соблюдения баланса интересов. Суд пришел к выводу, что общественная заинтересованность в немедленном строительстве и вводе в эксплуатацию газопровода с целью обеспечить в будущем безопасность и эффективность поставок приоритетна по сравнению с интересом экологов.