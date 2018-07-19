Конституционный суд Германии отклонил жалобу экологов на «Северный поток-2»

Федеральный конституционный суд Германии отклонил апелляцию немецкого экологического объединения Naturschutzbund Deutschland (NABU) на решение Верховного административного суда Грайфсвальда, отклонившего жалобу экологов на строительство газопровода «Северный потока-2», сообщает Deutsche Welle

NABU пыталось через суд сорвать намеченное на 15 мая начало работ по строительству газопровода «Северный поток-2» на участке в Грайфсвальдском заливе. В результате Верховный административный суд в Грайфсвальде отклонил иск экологов, придя к выводу, что общественная заинтересованность в «Северном потоке-2» и надежность поставок энергоносителей имеют приоритет над интересами экологов.

NABU — немецкая неправительственная организация, занимающаяся охраной природы как на территории самой Германии, так и за рубежом, в том числе в России

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.