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Конституционный суд Германии отклонил жалобу экологов на «Северный поток-2»
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Конституционный суд Германии отклонил жалобу экологов на «Северный поток-2» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Федеральный конституционный суд Германии отклонил апелляцию немецкого экологического объединения Naturschutzbund Deutschland (NABU) на решение Верховного административного суда Грайфсвальда, отклонившего жалобу экологов на строительство газопровода «Северный потока-2», сообщает Deutsche Welle.
NABU пыталось через суд сорвать намеченное на 15 мая начало работ по строительству газопровода «Северный поток-2» на участке в Грайфсвальдском заливе. В результате Верховный административный суд в Грайфсвальде отклонил иск экологов, придя к выводу, что общественная заинтересованность в «Северном потоке-2» и надежность поставок энергоносителей имеют приоритет над интересами экологов.
NABU — немецкая неправительственная организация, занимающаяся охраной природы как на территории самой Германии, так и за рубежом, в том числе в России.
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.
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