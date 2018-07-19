Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Рост реальных доходов россиян продолжает замедляться, а повышение НДС может привести к их падению
Темпы роста доходов россиян уже второй месяц колеблются около нуля — в мае они выросли лишь на 0,3% в годовом выражении, в июне — на 0,2%, сообщил Росстат. Зарплаты продолжали расти, хотя и не так быстро, как раньше, — на 7,2% в годовом выражении. При этом Росстат пересмотрел данные о росте зарплаты в мае — с 7,3 до 7,6%. С учетом пересмотра в июне по сравнению с маем рост зарплат замедлился на 0,4%. Ожидаемого ускорения роста за счет повышения минимальной зарплаты (МРОТ до 11,163 тыс. руб. с мая 2018 г.) не произошло, заявил "Ведомостям" ведущий экономист ЦМАКПа Игорь Поляков. Но Росстат еще пересмотрит данные, кроме того, отдельные компоненты доходов Росстат помесячно не ведет, реальную оценку можно получить только по итогам квартала, говорит он. Рост реальных доходов в прошлые месяцы был связан только с эффектом от выборов и повышением зарплат бюджетникам. По майскому указу 2012 г. президента Владимира Путина реальная зарплата учителей, врачей и ученых в 2018 г. должна составить 100–200% от средней по региону. Во втором полугодии доходы могут перейти к снижению из-за ускорения инфляции, связанного с повышением ставки НДС с 18 до 20%. Хотя в июне инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в марте, повышение НДС с 2019 г. начнет разгонять ее уже сейчас, предупреждал ЦБ. В 2018 г. регулятор ждет ее ускорения до 3,5–4%, а в 2019 г. — до 4–4,5%. В июне инфляционные ожидания населения уже выросли до 10,6% (в мае — 9,2%), указывал ЦБ. В июне сокращались другие доходы населения — например, от предпринимательства, вкладов в финансовые инструменты, отмечает Поляков. Снижались ставки по депозитам, не рос рынок акций, согласен Тихомиров, но в отличие от зарплат, пенсий и пособий доля этих источников в реальных доходах меньше.