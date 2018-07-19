На Украине подорожал хлеб

На Украине хлебная корзина за полгода подорожала на 7-8%

Хлебная корзина подорожала на Украине за первые шесть месяцев 2018 года на 7-8%, сообщил в четверг гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко

"За первое полугодие хлебная корзина стала дороже на 7%… Так, в частности, ржаной хлеб, пшеничный хлеб из муки высшего сорта и батон подорожали на 7%, а пшеничный хлеб из муки первого сорта — на 8%", — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, в хлебную корзину вошли по 1 килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сорта, килограмм ржаного хлеба и полкилограмма батона.

"Если в целом оценить стоимость хлебной корзины, то на конец июня 2018 года он стоил 62 гривны (2,36 доллара), тогда как в начале года его стоимость составляла 57,7 гривен (2,2 доллара). То есть хлебная корзина за первое полугодие подорожала на 7%, или на 4,3 гривны (0,16 доллара)", — сообщил Дорошенко, отметив, что это данные Государственной службы статистики Украины.

При этом он отметил, что данные Госстата занижены, так как другие источники утверждают, что цена на хлеб выросла больше.

"Только с 1 марта по 1 июля этого года, то есть за четыре месяца, по собственному мониторингу Ассоциации поставщиков торговых сетей в городах, белый хлеб подорожал на 17%, а черный — на 10%. По данным же инфляционного барометра Минэкономразвития за первое полугодие белый хлеб добавил 28%, а черный — 20%", уточнил он.

Более дорогие сорта хлеба, по словам Дорошенко, подорожали меньше.