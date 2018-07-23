Ускорению ВВП РФ поможет пересмотр данных по динамике промышленности

В пятницу МЭР опубликовало данные по росту ВВП за июнь (1,1% г. /г. против 2,2% г. /г. в мае). Если в апреле-мае рост экономики поддерживало строительство, то в июне оно ушло в минус (-1,3% г. /г.), из-за чего рост ВВП «просел». Отметим, что динамика строительства крайне волатильна, поэтому не стоит воспринимать ее ухудшение как устойчивое.

В целом в этом году позитивным для темпов роста ВВП фактором выступит пересмотр данных по промпроизводству — мы полагаем, он может добавить 0,2-0,3 п.п. к общей оценке ВВП. Однако не исключено, что Росстат до конца года еще раз уточнит траекторию динамики промпроизводства немного ниже ее текущих уровней. С начала года рост экономики (с учетом уже пересмотренных данных) составляет 1,7% г. /г., что достаточно близко к нашей оценке роста ВВП в 1,5% г. /г.

Динамика остальных компонент ВВП, данные по которым уже опубликованы (помимо промпроизводства) остается достаточно стабильной. В частности, рост потребительского спроса (розничная торговля + платные услуги населению) с начала года в среднем стабильно находится у отметки в 2,5% г. /г. (в то время как реальные располагаемые доходы в период с января по июнь успели скатиться с 13,4% г. /г. до 0,2% г. /г.). С одной стороны, столь драматичное ухудшение годовой динамики доходов ставит вопрос об устойчивости роста расходов населения в перспективе.

Однако, как мы ранее уже обращали внимание — заметное улучшение доходов г. /г. прекратилось не только из-за окончания предвыборных социальных расходов, но и из-за эффекта базы, который перестал влиять на цифры.

Сезонно сглаженная динамика доходов, по нашим оценкам, наоборот, демонстрирует небольшое улучшение — так, в июне они выросли на 0,23% м. /м., при том, что в апреле и мае 2018 г. падали (-1,27% м. /м. и —0,88% м. /м., соответственно).

В этой связи мы не видим рисков для сокращения потребительского спроса в перспективе до конца года, однако нет и надежд на его активизацию в более длительной перспективе: как мы отмечали ранее, повышение НДС может снизить темпы роста расходов населения на 0,5-0,6 п.п. за год (в 2019 г.), что сдержит темпы роста экономики при прочих равных на ~0,4 п.п.