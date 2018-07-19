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Внебюджетные инвестиции в проект «Подмосковный фермер» составили 1 млрд руб
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Внебюджетные инвестиции в проект «Подмосковный фермер» составили 1 млрд руб 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Внебюджетные инвестиции в программу «Подмосковный фермер», благодаря которой в Московской области появились одноименные магазины с фермерской продукцией, превысили 1 миллиард рублей. Об этом говорится в пресс-релизе министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
Проект «Подмосковный фермер» был запущен в Подмосковье в 2015 году, первый магазин появился в Шатуре. На данный момент в области открыто более ста торговых точек.
Как отмечает ведомство, в соответствии с программой фермеры получают торговое место с минимальной арендной платой, в которую входит только содержание помещения.
"Это уникальная возможность для малых и средних производителей организовать собственное круглогодичное торговое место по максимально низкой цене. Здесь они не зависят от объемов поставок и других условий, которые диктуют производителю свои условия, а ориентируются только на спрос", — отмечается в сообщении.
По данным министерства, программа реализуется исключительно за счет внебюджетных инвестиций, которые уже превысили 1 миллиард рублей. В то же время на региональный бюджет не осуществляется никакой нагрузки.
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