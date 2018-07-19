Топлин рассказал о пополнении бюджета ПФР после вывода работников из тени

Топилин рассказал, что Роструд постоянно ведет борьбу с серым сектором рынка труда, когда за работников не выплачиваются страховые взносы в соцфонды: мониторит, за кого уплачиваются страховые взносы, а за кого — нет, анализирует уплату налогов и наличие имущества.

"Мы со всем регионами имеем соглашения по выводу людей из тени. Это и силовые способы, и административные способы, и за последние годы Пенсионный фонд пополнили за счет этого на 40 миллиардов рублей", — заявил министр.

Он также добавил, что около 15 миллионов человек в настоящее время работают, не выплачивая взносы, и в связи с этим сейчас готовится закон о самозанятых. «Мы в принципе договорились о схеме, и я надеюсь, в ближайшее время такой проект закона внесем, он тоже открывает путь в легализацию», — добавил министр.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.