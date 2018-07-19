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Топлин рассказал о пополнении бюджета ПФР после вывода работников из тени
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Топлин рассказал о пополнении бюджета ПФР после вывода работников из тени 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Бюджет Пенсионного фонда России за последние годы пополнился на 40 миллиардов рублей за счет вывода работников из теневого сектора, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе рассмотрения в Госдуме законопроекта об изменениях в пенсионное законодательство.
Топилин рассказал, что Роструд постоянно ведет борьбу с серым сектором рынка труда, когда за работников не выплачиваются страховые взносы в соцфонды: мониторит, за кого уплачиваются страховые взносы, а за кого — нет, анализирует уплату налогов и наличие имущества.
"Мы со всем регионами имеем соглашения по выводу людей из тени. Это и силовые способы, и административные способы, и за последние годы Пенсионный фонд пополнили за счет этого на 40 миллиардов рублей", — заявил министр.
Он также добавил, что около 15 миллионов человек в настоящее время работают, не выплачивая взносы, и в связи с этим сейчас готовится закон о самозанятых. «Мы в принципе договорились о схеме, и я надеюсь, в ближайшее время такой проект закона внесем, он тоже открывает путь в легализацию», — добавил министр.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.
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