Баталина: накопленные ПФР средства отдадут пенсионерам в два этапа

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионной системе. Выплаты по старости в России постепенно увеличатся за счёт повышения возраста выхода на пенсию. Законопроект позволит обеспечить начиная с 2019 года увеличение пенсий в среднем на 1 тысячу рублей каждый месяц, то есть на 12 тысяч рублей в год. В 2019 году индексация пенсий будет не ниже 7 процентов, а инфляция составит чуть более 3 процентов.

Баталина напомнила, что в действующем механизме индексации пенсий уже заложено, что с 1 апреля каждого года страховая пенсия увеличивается с учётом всех доходов, полученных Пенсионным фондом (это помимо повышения 1 февраля на уровень инфляции за прошлый год).

«Так что всё, что будет накоплено в ПФР, отдадут двумя этапами пенсионерам. Отсюда и повышение на тысячу (или в среднем на 7%). А проконтролирует это Госдума при принятии федерального бюджета на 2019 год», — сказала Баталина.