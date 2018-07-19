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Ассоциация с Евросоюзом не спасла украинских экспортеров стали
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Ассоциация с Евросоюзом не спасла украинских экспортеров стали 

BFM.RU 1 час назад
Европейский союз ввел тарифные квоты в отношении 11 видов украинской металлопродукции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.
Сегодня вступило в силу решение Еврокомиссии о защитных мерах в рамках расследования по металлопродукции. Общий предмет расследования включает 28 видов металлургической продукции, в отношении 23 видов из которых вводятся временные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней.
Тарифные квоты применяются на основе принципа first come, first served (первый пришел — первый получил), а после того, как квота будет исчерпана, к следующим поставкам будут применять пошлину в размере 25%.
Согласно опубликованному решению Европейской комиссии, под действие защитных мер попали: горячекатаные листы и полосы, холоднокатанные листы, нержавеющая арматура и легкие секции, трубы для газопроводов и другое. Кроме того, в отношении еще 17 видов продукции продолжается расследование.
Украинская сторона недоумевает. Киев убежден, что ЕС не имеет достаточных оснований для введения тарифных квот, поскольку Украина имеет «тесные торгово-экономические отношения с ЕС, основанные на положениях Соглашения об ассоциации с ЕС».
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