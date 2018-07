Ассоциация с Евросоюзом не спасла украинских экспортеров стали

Сегодня вступило в силу решение Еврокомиссии о защитных мерах в рамках расследования по металлопродукции. Общий предмет расследования включает 28 видов металлургической продукции, в отношении 23 видов из которых вводятся временные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней.

Тарифные квоты применяются на основе принципа first come, first served (первый пришел — первый получил), а после того, как квота будет исчерпана, к следующим поставкам будут применять пошлину в размере 25%.

Согласно опубликованному решению Европейской комиссии, под действие защитных мер попали: горячекатаные листы и полосы, холоднокатанные листы, нержавеющая арматура и легкие секции, трубы для газопроводов и другое. Кроме того, в отношении еще 17 видов продукции продолжается расследование.

Украинская сторона недоумевает. Киев убежден, что ЕС не имеет достаточных оснований для введения тарифных квот, поскольку Украина имеет «тесные торгово-экономические отношения с ЕС, основанные на положениях Соглашения об ассоциации с ЕС».