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Россия усилит контроль за алкоголем из Грузии
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Россия усилит контроль за алкогольной продукцией из Грузии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей в Россию из Грузии, проводится федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сообщается на сайте ведомства.
"Контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации, будет усилен", — говорится на сайте.
Отмечается, что в I полугодии 2018 года были выявлены партии алкогольной продукции, не соответствовавшие обязательным требованиям, которые установлены техническими регламентами и законодательством Российской Федерации в области защиты прав потребителей.
Сообщается, что все партии продукции, не соответствовавшие обязательным требованиям, общим объемом более 16 тысяч литров не были допущены на территорию РФ.
"Анализ качества и безопасности поставляемой продукции свидетельствует о нарушениях технологии производства и недостаточном уровне контроля за выпускаемой продукцией как со стороны производителей, так и со стороны уполномоченных грузинских государственных органов", — добавили в ведомстве.
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