Россия усилит контроль за алкоголем из Грузии

Россия усилит контроль за алкогольной продукцией из Грузии

"Контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации, будет усилен", — говорится на сайте.

Отмечается, что в I полугодии 2018 года были выявлены партии алкогольной продукции, не соответствовавшие обязательным требованиям, которые установлены техническими регламентами и законодательством Российской Федерации в области защиты прав потребителей.

Сообщается, что все партии продукции, не соответствовавшие обязательным требованиям, общим объемом более 16 тысяч литров не были допущены на территорию РФ.