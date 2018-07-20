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Рынок акций Японии закрылся падением, Nikkei 225 снизился на 0,29%
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Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Рынок акций Японии закрылся падением, Nikkei 225 снизился на 0,29% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов газа и водоснабжения, химической промышленности и целлюлозно-бумажной промышленности.
На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 упал на 0,29%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Daiichi Sankyo Co., Ltd. (T:4568), которые подорожали на 131,0 п. (2,81%), закрывшись на отметке в 4.798,0. Котировки Konami Corp. (T:9766) выросли на 140,0 п. (2,52%), завершив торги на уровне 5.700,0. Бумаги Kirin Holdings Co., Ltd. (T:2503) выросли в цене на 63,5 п. (2,13%), закрывшись на отметке 3.047,0.
Лидерами падения стали акции Dentsu Inc. (T:4324), цена которых упала на 345,0 п. (6,83%), завершив сессию на отметке 4.705,0. Акции SUMCO Corp. (T:3436) поднялись на 99,0 п. (4,14%), закрывшись на уровне 2.292,0, а Toho Zinc Co., Ltd. (T:5707) снизились в цене на 160,0 п. (4,12%) и завершили торги на отметке 3.725,0.
На Токийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2076) превысило количество закрывшихся в плюсе (1272), а котировки 226 акций практически не изменились.
Котировки акций Daiichi Sankyo Co., Ltd. (T:4568) выросли до исторического максимума, повысившись на 2,81%, 131,0 п., и завершили торги на отметке 4.798,0. Котировки акций Toho Zinc Co., Ltd. (T:5707) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 4,12%, 160,0 п., и завершили торги на отметке 3.725,0.
Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 0,32% до отметки 15.78, достигнув нового месячного минимума.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,29%, или 0,20, достигнув отметки $68,44 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,88%, или 0,64, до $73,22 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,02%, или 0,20, до отметки $1.223,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY существенно не изменилась 0,00% до 112,46, а котировки EUR/JPY повысились на 0,09%, достигнув отметки 131,06.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,09% до 94,89.
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