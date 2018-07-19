Рынок акций Японии закрылся падением, Nikkei 225 снизился на 0,13%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов горнодобывающей промышленности, торговли и страхования.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 подешевел на 0,13%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. (T:7735), которые подорожали на 320,0 п. (4,00%), закрывшись на отметке в 8.315,0. Котировки Showa Shell Sekiyu K. K. (T:5002) выросли на 66,0 п. (3,80%), завершив торги на уровне 1.803,0. Бумаги Minebea Mitsumi Inc (T:6479) выросли в цене на 70,0 п. (3,62%), закрывшись на отметке 2.006,0.

Лидерами падения стали акции Shiseido Co., Ltd. (T:4911), цена которых упала на 423,0 п. (4,81%), завершив сессию на отметке 8.372,0. Акции Nippon Paper Industries Co., Ltd. (T:3863) поднялись на 58,0 п. (3,24%), закрывшись на уровне 1.730,0, а Meiji Holdings Co., Ltd. (T:2269) снизились в цене на 280,0 п. (3,00%) и завершили торги на отметке 9.050,0.

На Токийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1739) превысило количество закрывшихся в плюсе (1626), а котировки 210 акций практически не изменились.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 3,42% до отметки 15.83, достигнув нового месячного минимума.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,78%, или 0,53, достигнув отметки $67,22 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,81%, или 0,59, до $72,31 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,78%, или 9,60, до отметки $1.218,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY выросла на 0,10% до 112,95, а котировки EUR/JPY упали на 0,14%, достигнув отметки 131,15.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,33% до 95,15.