ЦБ сообщил об ускорении инфляции в июле

В июле инфляция в России в годовом выражении ускорится до 2,4-2,6% по сравнению с 2,3% в июне, сообщили в ЦБ.

«По оценкам, с июля начнется постепенное возвращение инфляции к 4%. Это станет результатом роста спроса, снижения излишка продовольствия, исчерпания эффектов высокой базы на рынке овощей и фруктов. Банк России прогнозирует годовую инфляцию 3,5-4% в конце 2018 года. По предварительной оценке, месячная инфляция в июле составит 0,2-0,4%, годовая инфляция — 2,4-2,6%», — говорится в комментарии Банка России «Динамика потребительских цен», передает ТАСС.

Отмечается, что в июне годовая инфляция составила 2,3%, замедлившись после 2,4% в мае. В регуляторе объясняют это «удешевлением овощей и фруктов на 9,8% по сравнению с июнем прошлого года из-за эффекта базы (в июне 2017 года цены на эти товары резко выросли из-за неблагоприятной погоды)».

При этом ЦБ замечает, что в июне цены на топливо стабилизировались «благодаря снижению акцизов на бензин и дизельное топливо, расширению объемов биржевых продаж, соблюдению крупными нефтяными компаниями договоренностей по „заморозке“ цен», и подорожание бензина прекратилось. «Дальнейшего ускорения роста потребительских цен на нефтепродукты не ожидается», — говорится в документе.