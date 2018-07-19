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Грядущий рост пенсионных выплат назван «беспрецедентным в истории России»
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Грядущий рост пенсионных выплат назван «беспрецедентным в истории России» 

Ридус 1 час назад
Принятие правительственного законопроекта о модернизации пенсионной системы России приведет к беспрецедентному в истории России росту выплат. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Напомню, что прогнозируемая инфляция за 2018 год составит чуть более 3%, это означает, что индексация, реальная индексация пенсии произойдет, и это будет означать, что пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции. Такого не было никогда в истории РФ, — цитирует министра ТАСС.
Принятие документа позволит начиная уже со следующего года обеспечить увеличение пенсий неработающим пенсионерам в среднем на одну тысячу рублей, продолжил глава ведомства. В среднегодовом исчислении это 12 тысяч рублей в год.
«Когда я говорю в среднем, это очень важно, потому что конкретная прибавка каждому пенсионеру будет соответствовать его пенсии, и будет пропорциональный рост», — добавил Топилин.
Кроме того, изменения в пенсионной системе приведут к росту доходов неработающих пенсионеров:
Все средства от повышения пенсионного возраста идут исключительно на увеличение пенсий неработающих пенсионеров. Мы сейчас с коллегами из комитетов готовим проекты федеральных законов о федеральном бюджете на 2019 год и о бюджете Пенсионного фонда на 2019−2021 годы. Безусловно, в этом процессе все эти цифры видны, они видны в параметрах, в проектировках, на них можно посмотреть и не говорить, что цифр каких-то нет. Они все есть, — заключил министр.
Напомним, законопроект о модернизации пенсионной системы, предложенный правительством, предполагает постепенное повышение пенсионного возраста со следующего года. В результате этой реформы возраст выхода на пенсию составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.
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