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Центробанк сообщил о рекордно низкой инфляции в Тверской области
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Центробанк сообщил о рекордно низкой инфляции в Тверской области 

tvernews.ru 1 час назад
В июне 2018 года уровень инфляции в Тверской области составил 0,6%. И это самое низкое значение среди всех регионов Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба тверского отделения ГУ Банка России по ЦФО. При этом инфляция была заметна ниже средних значений как по округу (2,9%), так и по России в целом (2,3%).
Как сообщается, «определяющее влияние на столь низкий показатель инфляции в регионе оказала продолжающаяся с мая этого года дефляция по продовольственным товарам — в годовом выражении они подешевели на 1,8%. Основным фактором продовольственной дефляции в июне текущего года стало существенное снижение цен на плодоовощную продукцию: картофель, капуста, лук, помидоры, чеснок, а также фрукты — бананы, апельсины, виноград. Следует отметить, что наблюдаемая дефляция обусловлена высокой базой предыдущего периода. В июне 2017 года было отмечено подорожание плодоовощной продукции на 23,2% в годовом выражении. Кроме того, уже на протяжении длительного времени стоимость основных социально-значимых товаров в регионе (таких как крупы, макаронные изделия, сахар, яйца, мука) продолжает снижаться, что связано с политикой крупных торговых сетей».
В то же время продолжилось ускорение роста цен на непродовольственные товары с 2,2% в мае до 2,3% в июне. Основными драйверами инфляции по непродовольственным товарам являются рост цен на моторное топливо, удорожание табачных изделий вследствие ожидаемого повышения акцизов, а также рост цен на ряд импортных товаров, в том числе легковые автомобили, в результате ослабления курса национальной валюты.
Темпы роста цен на платные услуги практически не изменились — и составили 3,3% (относительно июня прошлого года). В июне ускорился рост цен на услуги пассажирского транспорта, фактором которого являлось подорожание городского транспорта вследствие роста цен на топливо.
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