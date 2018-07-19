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Россия нашла замену стратегии импортозамещения
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Орешкин заявил об отказе России от стратегии импортозамещения в пользу наращивания экспорта 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что страна займётся наращиванием экспортного потенциала вместо импортозамещения.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мне кажется, импортозамещение — это уже такая тема немного из прошлого. Это мы в 2014–2015 годах активно обсуждали. Сейчас в российской экономической повестке, например, тема экспорта и выхода на внешние рынки имеет гораздо большую роль», — сказал он.
При этом министр во время своего выступления в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» отметил, что в России нет национального проекта по импортозамещению, при этом «у нас есть национальный проект по экспорту».
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Комментарии2  Ещё 6 источников 
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