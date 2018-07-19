В 2021 году США ждет рецессия?

В конце концов, произойдет рецессия. Причем будет сделано все, чтобы это случилось в 2021 году… после переизбрания Дональда Трампа, чей срок истекает 20 января 2021 года. Для максимальных результатов на промежуточных выборах в ноябре 2018 года и для подготовки к кампании 2020 года Дональду Трампу совершенно необходимо, чтобы экономика (и биржа) «держались». В этом заключается основа его экономической, налоговой, финансовой и социальной стратегии, валютной стороной которой занимается глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл (Jerome Powell).

Теории заговора? Вымысел? Кошмар? В любом случае это наилучшая база для того, чтобы представить себе, что будет дальше.

Сегодня все прекрасно. Джером Пауэлл не скупится на дифирамбы американской экономике, которая демонстрирует устойчивый рост. В этом году он составит 2,8%, но затем несколько пойдет на спад: 2,4% в 2019 году и 2% в 2020 году. Все это отвечает двум задачам ФРС: обеспечение полной занятости (безработица составит 3,8% в этом году и снизится до рекордных 3,6% в следующем) и заданного показателя инфляции (2,1% на потребительские товары, помимо продовольствия и энергоносителей).

Причем дело идет в гору уже довольно давно. По данным Национального управления экономических исследований, американская экономика вышла из рецессии еще в июне 2009 года. 97 месяцев роста — это четвертый по продолжительности показатель за историю США и, в частности, за период после Второй мировой (ранее циклы были короче). Абсолютный рекорд составляет 128 месяцев. Таким образом, если экономика «продержится» до второй присяги Трампа, вместе с ним (благодаря ему?) она продемонстрирует второй по длительности период роста за всю историю: 115 месяцев!

Как бы то ни было, ничто не вечно. Да, если верить прогнозам ФРС, в конце 2020 года экономика будет себя превосходно чувствовать: 2% роста, 3,5% безработицы и 2,1% инфляции. Только вот на горизонте сгустятся тучи: по данным все той же ФРС, краткосрочные ставки составят 3,4%, а долгосрочные — 4%. По сравнению с текущей ситуацией, ФРС поднимет свои ставки два раза в 2018 году, в три раза в 2019 году и еще в два раза в 2020 году. В результате они вырастут соответственно с 2% до 3,4% и с 2,9% до примерно 3,5%. Кривая ставок станет более «плоской», как говорят финансисты. И это тревожит их. Это финансово облако будет единственным на горизонте, однако примет весьма угрожающий вид.

Таким образом, если краткосрочные ставки станут равны долгосрочным («плоский» характер кривой), очередное повышение краткосрочных ставок перевернет все с ног на голову. Рынки ощутят, что экономика затормаживается, а у инвесторов возникнет беспокойство. На конец 2020 года прогнозы рисуют картину экономики «в хорошей форме» и «настолько готовых, насколько возможно» финансов. Готово ли это все рухнуть?

Все будет зависеть от развития ситуации в мире. А значит, не только от ноябрьских выборов, но и от отношений США с Китаем , расследования Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы, здоровья Дональда Трампа, окружающих его скандалов и напряженности (в том числе в семье), личности кандидата от демократов… Будущее становится все более неопределенным и опасным.

Поэтому Джером Пауэлл будет стремиться удержать ситуацию. Как? С помощью поднятия ставок и периодических заявлений. Ставки придется поднимать, поскольку политика Трампа по снижению налогов увеличивает доходы и, следовательно, инфляцию, а также дефицит внешней торговли в связи с ростом внутреннего спроса. Увеличение таможенных пошлин тоже повлечет за собой поднятие цен. Наконец, Пауэллу нужно будет чаще говорить, чтобы успокоить рынки.

К тому же ФРС больше не покупает облигации и продает уже имеющиеся, несмотря на то, что американское казначейство планирует только наращивать их выпуск с увеличением дефицита бюджета. С чем же связана эта продажа? С Китаем? Конечно, нет! Отчасти это делается по экономическим соображениям (в связи с замедлением роста), а отчасти — как предупреждение для рынков и Дональда Трампа. ФРС же будет вынуждена поднять краткосрочные ставки и успокоить ситуацию.

Поэтому Джером Пауэлл пойдет на снижение лишь при ухудшении ситуации и после переизбрания Трампа. Ведь оно будет непосредственной причиной их повышения. Но потом мандат Дональда подойдет к концу, и потребуется чинить всю систему.