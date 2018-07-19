Баталина: Госдума проконтролирует повышение пенсий на 7% в бюджете 2019 года

РФ В четверг в Госдуме прошел первое чтение правительственный законопроект об изменениях пенсионной системы. Он предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Накануне в нижней палате парламента было принято решение о продлении срока обсуждения поправок ко второму чтению до 24 сентября. Как пояснил, выступая перед депутатами глава Минтруда Максим Топилин , принятие документа позволит с 2019 года обеспечить «увеличение пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей, в среднегодовом исчислении это 12 тыс. рублей в год».

Говоря о необходимости одобрения пенсионного маневра, Баталина обратила внимание, что основной источник повышения пенсий — не бюджет, не Фонд национального благосостояния, а фонд оплаты труда, и при существующей производительности труда и прогнозируемом числе занятых в экономике невозможно обеспечить существенное увеличение пенсий ежегодно растущему числу пенсионеров. «При размере федерального бюджета порядка 17 трлн рублей ежегодный бюджет Пенсионного фонда — 8 трлн рублей, из которых 2,5 трлн рублей — пенсионный трансферт федерального бюджета, это самая большая статья бюджетных расходов», — пояснила она, уточнив, что Фонд национального благосостояния «не дотягивает до 5 трлн рублей».

По ее словам, если перевести нагрузку по выплате пенсий в основном на федеральный бюджет, тогда это перестает быть страховой системой, а становится пособием в связи с низким уровнем дохода, одинаковым для всех независимо от трудового стажа и уровня зарплаты, и с критерием нуждаемости.

Баталина напомнила, что в действующем механизме индексации пенсий уже заложено, что с 1 апреля каждого года страховая пенсия увеличивается с учетом всех доходов, полученных Пенсионным фондом (это помимо повышения 1 февраля на уровень инфляции за прошлый год). «Все, что будет накоплено в ПФР, отдадут двумя этапами пенсионерам, отсюда и повышение на 1 тыс. (или в среднем на 7%)», — указала она.

"А проконтролирует это Госдума при принятии федерального бюджета на 2019 год", — заверила парламентарий.