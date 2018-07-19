Бежевая книга оставила противоречивое впечатление, но деловая активность в США растет 

Согласно опубликованному вчера обзору ФРС, деловая активность в США в июне и начале июля продолжала расти. Правда, в этот раз было отмечено, что потенциал ее дальнейшего роста ограничен из-за возможного дефицита квалифицированных трудовых ресурсов и повышения цен на сырье. Оба эти фактора в принципе требуют ужесточения денежно-кредитной политики. Нехватка трудовых ресурсов уже позволяет новым сотрудникам рассчитывать на более высокую заработную плату, что в конечном итоге должно привести к ускорению инфляции. С другой стороны, в Бежевой книге были упомянуты риски масштабной торговой войны. Эти же риски обсуждались вчера и в ходе выступления главы ФРС в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. При том что риторика Джерома Пауэлла осталась достаточно жесткой, он отметил возможные негативные последствия для экономики США, хотя сфера торговых споров не входит в зону ответственности Федрезерва. Отдельно было сказано, что ФРС продолжит сокращать баланс, нормализация займет три-четыре года. То есть, помимо повышения ставки, ужесточение денежно-кредитной политики будет происходить за счет сокращения объема денег в обращении. Реакция рынка по-прежнему была сдержанной, доходность UST10 выросла незначительно.
Суверенные бумаги РФ второй день подряд теряют в цене 0,5–0,8 п.п. Торги российскими евробондами стартовали с гэпа вниз, и до конца дня котировки еще немного снизились. Второй день подряд суверенные бумаги РФ со сроком обращения шесть–десять лет теряют порядка 0,5–0,6 п.п. от номинала, длинные — 0,7–0,9 п.п. Таким образом, за две последние сессии кривая сдвинулась вверх примерно на 15 б.п. Отметим, что российские облигации вчера упали сильнее, чем евробонды большинства ЕМ, однако мы указывали, что ралли, начавшееся в середине июня и приведшее к снижению доходностей суверенных бондов РФ до предсанкционного уровня, уже выглядело неоправданным. Поэтому коррекция на российском рынке долларового долга еще может продолжиться, учитывая, что нефть остается вблизи 72 долл. /барр. Десятилетние казначейские облигации США к вечеру торговались под 2,86% годовых, то есть вновь продемонстрировали крайне незначительное изменение доходности. Пятилетний СDS-спред России расширился в среду примерно на 5 б.п. до 133 б.п.
В корпоративном сегменте продажи тоже стали выраженными. Вчера корпоративные бумаги уже не смогли проигнорировать движение в суверенном сегменте и тоже снизились в цене. Наибольший урон понесли длинные облигации Газпрома, подешевевшие примерно на 0,5–0,7 п.п. от номинала. Остальные бонды нефтегазовых компаний потеряли порядка 0,1–0,2 п.п. В банковском секторе худшую динамику показали длинные выпуски ВЭБа: VEBBNK’22 (YTM 5%) и VEBBNK’23 (YTM 5,6%) упали на 0,3 п.п. Отметим, что продолжился рост котировок субординированного CRBKMO’27 (YTC 11,9%) в ответ на новость о предстоящей оферте. В металлургическом секторе аутсайдерами стали длинные бонды Евраза и Металлоинвеста, лишившиеся почти 0,3 п.п. На кривой Veon VIP’23 (купон 7,25%, YTM 5,8%) снизился в цене практически на 0,4 п.п., тогда как остальные бумаги эмитента потеряли в среднем 0,1–0,2 п.п. Сегодня утром внешний фон негативный: доходность UST10 начинает день с роста и сейчас почти 2,89% годовых, цены на нефть немного снижаются, фьючерсы на американские индексы снижаются.