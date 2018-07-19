Бежевая книга оставила противоречивое впечатление, но деловая активность в США растет

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Соглашение о транзите газа через Украину будет достигнуто

Business France может уже осенью возобновить работу в РФ, в рамках российских законов - Ъ

ЕС может закупать СПГ, при этом важно соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции - Новак