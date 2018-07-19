Госдума продлила до конца сентября сбор поправок к проекту о пенсионных изменениях

Об этом заявил спикер Вячеслав Володин . Сегодня, в первом чтении депутаты рассматривают только концепцию документа. Согласно правительственному плану, сроки выхода на пенсию постепенно увеличатся до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. В нижней палате идут дебаты. Так, по словам депутата от КПРФ Алексея Корниенко говорит, что законопроект не учитывает региональные особенности страны. Он предлагает не повышать возраст выхода на пенсию для жителей Севера -там меньше продолжительность жизни. Министр труда Максим Топилин выступил против, аргументируя, что мы «так ничего не достигнем», нужны единые стандарты. Будут сохранены существующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий. Это те, кто работает на вредном и опасном производстве, у женщин, которые имеют пять и более детей, у инвалидов, также спецстаж останется у педагогов, медицинских и творческих работников.

Все средства, которые образуются в результате изменения пенсионного возраста, идут на повышение пенсии, повторил Топилин. В течение 6 лет — это более 3 трлн рублей. Именно эти деньги обеспечат прибавку в тысячу рублей в месяц. Министр напомнил, что правительство намерено выделять по 5 млрд руб. в год на повышение квалификации пожилых россиян.