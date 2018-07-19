За полгода внешнеторговый оборот Омской области превысил 336 миллионов долларов

Основными партнерами нашего региона стали страны дальнего зарубежья. В Омскстате рассказали о внешнеторговом обороте Омской области в январе-марте 2018 года. Он, по данным федеральной таможенной службы, составил в текущих ценах 336,2 млн долларов США. На экспорт пришлось 255,1 млн долларов, на импорт — 81,1 млн Сальдо за январь-март 2018 года сложилось положительное в сумме 174 млн долларов.

— Основными партнерами на внешнем рынке выступали страны дальнего зарубежья, их доля составила 56,2% от внешнеторгового оборота Омской области. Преобладал экспорт товаров — он составил 75,9% внешнеторгового оборота, — подчеркнули в Омскстате.

Экспорт товаров увеличился на 54,2%, в том числе в страны дальнего зарубежья — на 40,8%, в государства-участники СНГ — на 76,4%. Импорт товаров увеличился на 0,1%, из стран дальнего зарубежья — на 7,2%, из государств-участников СНГ — сократился на 7%.

В экспорте преобладала продукция химической промышленности, каучука, топливно-энергетических товаров, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, машин, оборудования и транспортных средств.

В товаров основное место занимали машины, оборудование и транспортные средства, топливно-энергетические товары, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, каучук, металлы и изделия из них.