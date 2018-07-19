Ещё
За полгода внешнеторговый оборот Омской области превысил 336 миллионов долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За полгода внешнеторговый оборот Омской области превысил 336 миллионов долларов 

Омск Здесь 41 минуту назад
Фото: Омск Здесь
Основными партнерами нашего региона стали страны дальнего зарубежья. В Омскстате рассказали о внешнеторговом обороте Омской области в январе-марте 2018 года. Он, по данным федеральной таможенной службы, составил в текущих ценах 336,2 млн долларов США. На экспорт пришлось 255,1 млн долларов, на импорт — 81,1 млн Сальдо за январь-март 2018 года сложилось положительное в сумме 174 млн долларов.
— Основными партнерами на внешнем рынке выступали страны дальнего зарубежья, их доля составила 56,2% от внешнеторгового оборота Омской области. Преобладал экспорт товаров — он составил 75,9% внешнеторгового оборота, — подчеркнули в Омскстате.
Экспорт товаров увеличился на 54,2%, в том числе в страны дальнего зарубежья — на 40,8%, в государства-участники СНГ — на 76,4%. Импорт товаров увеличился на 0,1%, из стран дальнего зарубежья — на 7,2%, из государств-участников СНГ — сократился на 7%.
В экспорте преобладала продукция химической промышленности, каучука, топливно-энергетических товаров, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, машин, оборудования и транспортных средств.
В товаров основное место занимали машины, оборудование и транспортные средства, топливно-энергетические товары, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, каучук, металлы и изделия из них.
Омск Здесь: последние новости
Омский суд еле выдержал натиск зрителей по делу "Свидетелей Иеговы" В Омске гусеницы для "Артматы" будут изготавливать круглосуточно "Астра" травила омичей опасными для здоровья выбросами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления90
Российская база в Сирии уничтожила НЛО35
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей71
Установлены отравители Скрипалей163
Россия готовит ответный удар по Украине318
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение