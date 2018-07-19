В России начали подделывать новые деньги

Центробанк выявил первые фальшивые купюры номиналом две тысячи рублей, говорится в сообщении регулятора. Подделывать их мошенники начали только во втором квартале 2018 года.

На сегодняшний день выявлено только 16 поддельных купюр достоинством две тысячи рублей. При этом о фактах подделывания двухсотрублевых купюр Центробанку пока ничего не известно.

Так, в феврале стало известно, что фальшивка была обнаружена на АЗС в Амурской области . Позднее задержали и мошенника, напечатавшего банкноту на струйном принтере.

Купюры номиналом в двести и две тысячи рублей были введены в обращение в октябре 2017 года. С начала 2018-го их количество увеличилось в десять раз. Сейчас на долю двухтысячных купюр приходится по два процента от общего количества наличных денег.

Самой подделываемой по-прежнему остается пятитысячная купюра. Во втором квартале выявлено 6825 случаев. За ней идет тысячерублевая — 2338 подделок за квартал.

Также во втором квартале подделывали и иностранные купюры — всего 617 штук против 869 в первом квартале.