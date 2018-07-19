Ещё
В России начали подделывать новые деньги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин объявил об изменении внешней политики России
Путин объявил об изменении внешней политики России

В России начали подделывать новые деньги 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центробанк выявил первые фальшивые купюры номиналом две тысячи рублей, говорится в сообщении регулятора. Подделывать их мошенники начали только во втором квартале 2018 года.
На сегодняшний день выявлено только 16 поддельных купюр достоинством две тысячи рублей. При этом о фактах подделывания двухсотрублевых купюр Центробанку пока ничего не известно.
Так, в феврале стало известно, что фальшивка была обнаружена на АЗС в Амурской области. Позднее задержали и мошенника, напечатавшего банкноту на струйном принтере.
Купюры номиналом в двести и две тысячи рублей были введены в обращение в октябре 2017 года. С начала 2018-го их количество увеличилось в десять раз. Сейчас на долю двухтысячных купюр приходится по два процента от общего количества наличных денег.
Самой подделываемой по-прежнему остается пятитысячная купюра. Во втором квартале выявлено 6825 случаев. За ней идет тысячерублевая — 2338 подделок за квартал.
Также во втором квартале подделывали и иностранные купюры — всего 617 штук против 869 в первом квартале.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России154
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона15
Казаки просят отменить пенсии528
Путин допустил обострение ситуации на Украине236
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного37
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение