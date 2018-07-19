Срок представления поправок к проекту о повышении пенсионного возраста продлили до 24 сентября

Комитет Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов продлил срок представления поправок к законопроекту о повышении пенсионного возраста с 18 августа до 24 сентября. Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента заявил спикер Вячеслав Володин «Вчера комитет принял решение о продлении срока обсуждения и представления поправок с 18 августа до 24 сентября», — сказал Володин. Сегодня, 19 июля, Госдума рассматривает в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России . Документ предполагает повышение пенсионного возраста на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, возраст выхода на пенсию планируется повышать поэтапно: увеличивать ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 годы.