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Срок представления поправок к проекту о повышении пенсионного возраста продлили до 24 сентября
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Срок представления поправок к проекту о повышении пенсионного возраста продлили до 24 сентября 

Rambler News Service 48 минут назад
Комитет Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов продлил срок представления поправок к законопроекту о повышении пенсионного возраста с 18 августа до 24 сентября. Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента заявил спикер Вячеслав Володин.
«Вчера комитет принял решение о продлении срока обсуждения и представления поправок с 18 августа до 24 сентября», — сказал Володин.
Сегодня, 19 июля, Госдума рассматривает в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Документ предполагает повышение пенсионного возраста на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, возраст выхода на пенсию планируется повышать поэтапно: увеличивать ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 годы.
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