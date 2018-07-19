Названа цель изменений в пенсионное законодательство

Топилин назвал цель изменений в пенсионное законодательство

Максим Топилин. Цель внесения изменений в российское пенсионное законодательство — повышение пенсий, заявил министр труда и социальной защиты РФ

Выступая в Госдуме , где в четверг в первом чтении рассматриваются предложенные правительством законопроекты об изменениях в пенсионном законодательстве, министр отметил, что пенсии к 2024 году будут вдвое больше прожиточного минимума пенсионера.

"К 2024 году соотношение пенсии неработающего пенсионера составит около 200% прожиточного минимума пенсионера, а сейчас, я напомню, мы находимся с вами на 163-164%. Это позволит очень серьезно нам изменить ситуацию с пенсионным обеспечением", — сказал Топилин.

Одобрение законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве в первом чтении уточняет базисные нормы, затем в документ будут вноситься изменения и поправки, выработанные экспертами и обществом.

"Во всех практически странах повышение пенсионного возраста было реакцией на именно текущую нехватку средств пенсионной системы. Это были антикризисные меры. Вспомните, что происходило в странах Евросоюза, как эти меры принимались, например, в Греции — это было спонтанно, это было повышение пенсионного возраста на два года сразу", — заявил Топилин.

"Мы же, еще раз повторяю, предлагаем принять это решение для того, чтобы на перспективу сбалансировать и на перспективу обеспечивать страховой характер пенсионной системы. Мы хотим не просто сохранить уровень пенсий, а в большинстве стран этот уровень тогда снижался, замораживался, а мы хотим увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам. Все средства от повышения пенсионного возраста идут исключительно на повышение пенсий неработающим пенсионерам", — подчеркнул министр.

Он добавил, что к 2024 году средние пенсии неработающих пенсионеров составят около 20 тысяч рублей.

"В последние годы пенсии индексировались, как правило, меньше чем на 500 рублей в год для неработающих пенсионеров. И это не всегда, даже в среднем, компенсировало параметры инфляции. Означает ли это, что в Пенсионном фонде есть какие-то проблемы, не хватает финансовых ресурсов? Нет, такой проблемы нет. ПФР имеет эти ресурсы, но они позволяют лишь поддерживать максимально эти соотношения, но не позволяют нам сделать никаких прорывных решений для того, чтобы обеспечить уровень пенсионного страхования в России", — сказал Топилин.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы РФ также обсуждают проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное, чтение.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.