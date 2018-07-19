Комментарий: Позитивный шаг на пути противодействия торговому протекционизму 

Пекин, 19 июля /Синьхуа/ — Япония и ЕС во вторник подписали соглашение об экономическом партнерстве. На фоне усиления протекционизма и туманных перспектив роста международной торговли, подписание соглашения стало позитивным шагом на пути противодействия торговому протекционизму. Все это свидетельствует о наличии консенсуса международного сообщества по необходимости защиты свободной торговли.
Данное соглашение вступит в силу после ратификации парламентом Японии и Европейским парламентом. Япония и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что обе стороны приложат совместные усилия для защиты многосторонней системы свободной торговли, центром которой является Всемирная торговая организация. Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем назвала подписание данного соглашения «мощным сигналом» против торгового протекционизма.
На ВВП Евросоюза и Японии приходится около трети мировой экономики, а их население насчитывает более 600 млн человек. Японские СМИ отметили, что исходя из экономических масштабов сторон, данное соглашение станет самым крупным соглашением о свободной торговле в мире.
Переговоры по японско-европейскому соглашению об экономическом партнерстве начались в 2013 году. После его вступления в силу две стороны незамедлительно или поэтапно отменят большинство таможенных пошлин. Согласно предварительным оценкам японского правительства, благодаря соглашению ВВП Японии вырастет на 1 проц, а число рабочих мест в стране увеличится на 290 тыс. По прогнозам ЕС, соглашение увеличит экспорт продукции ЕС в Японию на сумму в 20 млрд евро.
На фоне роста торгового протекционизма непрерывно крепнут стремления и действия международного сообщества по защите мультилатерализма, содействию либерализации и упрощению торговли и инвестиций. Ранее на 20-й встрече руководителей Китая и ЕС в Пекине было опубликовано заявление, в котором подтверждается готовность прилагать совместные усилия для строительства открытой мировой экономики, повышения либерализации и упрощения торговли и инвестиций, борьбы с протекционизмом и унилатерализмом, содействия более открытой, сбалансированной, инклюзивной и выгодной для всех глобализации.
В настоящее время в мире распространяется тенденция торгового протекционизма. Ожидается, что еще больше сил в международном сообществе присоединится к действиям по защите мультилатерализма и основанной на правилах системы свободной международной торговли, чтобы придать больший импульс здоровому развитию глобальной экономики.