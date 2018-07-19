Комментарий: Позитивный шаг на пути противодействия торговому протекционизму

Пекин, 19 июля / Синьхуа / — Япония ЕС во вторник подписали соглашение об экономическом партнерстве. На фоне усиления протекционизма и туманных перспектив роста международной торговли, подписание соглашения стало позитивным шагом на пути противодействия торговому протекционизму. Все это свидетельствует о наличии консенсуса международного сообщества по необходимости защиты свободной торговли.

Данное соглашение вступит в силу после ратификации парламентом Японии и Европейским парламентом . Япония и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что обе стороны приложат совместные усилия для защиты многосторонней системы свободной торговли, центром которой является Всемирная торговая организация . Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем назвала подписание данного соглашения «мощным сигналом» против торгового протекционизма.

На ВВП Евросоюза и Японии приходится около трети мировой экономики, а их население насчитывает более 600 млн человек. Японские СМИ отметили, что исходя из экономических масштабов сторон, данное соглашение станет самым крупным соглашением о свободной торговле в мире.

Переговоры по японско-европейскому соглашению об экономическом партнерстве начались в 2013 году. После его вступления в силу две стороны незамедлительно или поэтапно отменят большинство таможенных пошлин. Согласно предварительным оценкам японского правительства, благодаря соглашению ВВП Японии вырастет на 1 проц, а число рабочих мест в стране увеличится на 290 тыс. По прогнозам ЕС, соглашение увеличит экспорт продукции ЕС в Японию на сумму в 20 млрд евро.

На фоне роста торгового протекционизма непрерывно крепнут стремления и действия международного сообщества по защите мультилатерализма, содействию либерализации и упрощению торговли и инвестиций. Ранее на 20-й встрече руководителей Китая и ЕС в Пекине было опубликовано заявление, в котором подтверждается готовность прилагать совместные усилия для строительства открытой мировой экономики, повышения либерализации и упрощения торговли и инвестиций, борьбы с протекционизмом и унилатерализмом, содействия более открытой, сбалансированной, инклюзивной и выгодной для всех глобализации.

В настоящее время в мире распространяется тенденция торгового протекционизма. Ожидается, что еще больше сил в международном сообществе присоединится к действиям по защите мультилатерализма и основанной на правилах системы свободной международной торговли, чтобы придать больший импульс здоровому развитию глобальной экономики.