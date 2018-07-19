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Сильное потребление в июне позитивно, но перспективы на будущий год туманны
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Сильное потребление в июне позитивно, но перспективы на будущий год туманны 

Прайм 1 час назад
Росстат вчера сообщил данные макростатистики за июнь. Рост оборота розничной торговли оказался сильным и составил 3,0% г/г, что соответствует нашему прогнозу (3,0% г/г) и превышает консенсус-прогноз (2,5% г/г). Мы считаем это отражением 1) притока туристов в период Чемпионата мира по футболу в Россию и 2) продолжающегося восстановления розничного кредитования, рост которого уже достиг 18,9% г/г.
Сильный рост зарплат на 11,2% г/г в номинальном выражении и на 8,7% г/г в реальном в 1П18 в сочетании с исторически низкой безработицей (4,7%) также поддержали сильное российское потребление. Мы ожидаем, что потребление сохранится довольно сильным и в последующие месяцы; в июле рост оборота розничной торговли может составить 3,0% г/г, продолжая выигрывать от эффекта от Чемпионата мира.
Тем не менее, перспективы на будущий год туманны, так как потребление может оказаться под давлением от повышения НДС и неопределенности вокруг пенсионной реформы.
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