Республика Корея снизила прогноз роста своего ВВП в этом году

Сеул , 19 июля / Синьхуа / — Южнокорейское правительство в среду снизило прогноз роста ВВП страны в 2018 году на 0,1 проц пункта до 2,9 проц.

Правительство Республики Корея /РК/ в среду провело заседание и обнародовало доклад «Экономические условия и направление развития политики во втором полугодии 2018 года». Вице-премьер, министр стратегии и финансов РК Ким Дон Ен на пресс-конференции указал, что торговые трения и направление развития мировой валютной политики умножают факторы неопределенности на мировых торговых и финансовых рынках, в такой ситуации темпы экономического роста в стране, предположительно, могут замедлиться.

Министерство стратегии и финансов РК также заявило, что для противодействия замедлению темпов роста ВВП и их негативному влиянию на занятость и доходы правительство во второй половине этого года увеличит расходы на более чем 3,5 млрд долларов США для стимулирования инвестиций и поддержки пожилых и малоимущих слоев населения.