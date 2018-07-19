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Республика Корея снизила прогноз роста своего ВВП в этом году
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Республика Корея снизила прогноз роста своего ВВП в этом году 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Сеул, 19 июля /Синьхуа/ — Южнокорейское правительство в среду снизило прогноз роста ВВП страны в 2018 году на 0,1 проц пункта до 2,9 проц.
Правительство Республики Корея /РК/ в среду провело заседание и обнародовало доклад «Экономические условия и направление развития политики во втором полугодии 2018 года». Вице-премьер, министр стратегии и финансов РК Ким Дон Ен на пресс-конференции указал, что торговые трения и направление развития мировой валютной политики умножают факторы неопределенности на мировых торговых и финансовых рынках, в такой ситуации темпы экономического роста в стране, предположительно, могут замедлиться.
Министерство стратегии и финансов РК также заявило, что для противодействия замедлению темпов роста ВВП и их негативному влиянию на занятость и доходы правительство во второй половине этого года увеличит расходы на более чем 3,5 млрд долларов США для стимулирования инвестиций и поддержки пожилых и малоимущих слоев населения.
На днях Банк Кореи /центробанк Республики Корея/ также снизил прогноз роста ВВП в этом году с 3 проц до 2,9 проц, а в 2019 году — с 2,9 проц до 2,8 проц. —0—
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