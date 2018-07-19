Нефть подешевела на фоне неожиданного роста запасов сырья в США

Investing.com — Цены на нефть упали в четверг после того, как данные Управления энергетической информации (EIA) показали неожиданный рост запасов нефти в США на фоне всплеска импорта.

Фьючерс на нефть сорта WTI снизился на 0,12% до $67,67 за баррель, а фьючерс на нефть марки Brent скинул 0,21% до $72,75 за баррель.

По данным EIA, запасы сырой нефти в США выросли на 5,836 млн баррелей за неделю по состоянию на 13 июля против ожидаемого снижения на 3,622 млн Неожиданное наращивание запасов сырой нефти произошло на фоне всплеска импорта на 1,635 млн баррелей в сутки, а объем производства вырос до рекордных 11 млн баррелей в сутки, согласно статистике EIA. Наращивание запасов было несколько ограничено ростом активности нефтеперерабатывающих заводов, что привело к снижению товарных запасов.

Между тем, запасы бензина, дизельного топлива и мазута неожиданно упали.

По данным EIA, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 3,2 миллиона баррелей, в то время как запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и мазут, упали на 371 000 баррелей.

Ранее аналитики прогнозировали, что запасы бензина останутся неизменными, а запасы дистиллятов возрастут примерно на 900 000 баррелей.

Соединенные Штаты нарастили нефтедобычу почти на 1 миллион баррелей в сутки с ноября, благодаря быстрому росту добычи сланцевой нефти.