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ЦБ сохранит жесткую риторику на ближайшем заседании в июле
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ЦБ сохранит жесткую риторику на ближайшем заседании в июле 

Прайм 44 минуты назад
Вчера Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении России в июне, который зафиксировал лишь умеренное влияние Чемпионата мира по футболу на потребительский сектор.
Прирост розничной торговли ускорился с 2.4% г/г до 3.0% г/г в основном благодаря поддержке со стороны продаж продуктов питания (+3.2% г/г против 2.0% г/г). Однако, в сезонно-сглаженных терминах прирост сохранился лишь умеренно положительным: продажи товаров непродовольственной группы ускорились с 0.4 м/м до 0.5% м/м, а продовольственной — с 0.1% м/м до 0.5% м/м. Одновременно с этим, интересным оказалось замедление роста объема предоставленных услуг с 2.3% г/г до 1.3% г/г (с исключением сезонности сектор услуг провалился на —0.6% м/м, что стало наименьшим значением с сентября 2016 г). Вероятно, это объясняется тем, что отели и транспорт были заранее оплачены болельщиками, в то время как туристическая активность россиян замедлилась на время проведения Чемпионата.
В производственном сегменте, индекс цен производителей продолжил фиксировать рост (с 12.0% г/г до 16.1% г/г) на фоне роста издержек из-за возросших цен на бензин. По нашим оценкам, рост цен производителей потребительских товаров ускорился с 1.5% г/г в мае до 2.6% г/г в июне. Это означает, что запас прочности производителей для сдерживания роста розничных цен постепенно иссякает, и неизбежно приведет к переносу издержек на розничные цены. Подобная статистика остается сильным аргументом для сохранения Банком России жесткой риторики на ближайшем заседании в июле.
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