ЦБ сохранит жесткую риторику на ближайшем заседании в июле

Вчера Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении России в июне, который зафиксировал лишь умеренное влияние Чемпионата мира по футболу на потребительский сектор.

Прирост розничной торговли ускорился с 2.4% г/г до 3.0% г/г в основном благодаря поддержке со стороны продаж продуктов питания (+3.2% г/г против 2.0% г/г). Однако, в сезонно-сглаженных терминах прирост сохранился лишь умеренно положительным: продажи товаров непродовольственной группы ускорились с 0.4 м/м до 0.5% м/м, а продовольственной — с 0.1% м/м до 0.5% м/м. Одновременно с этим, интересным оказалось замедление роста объема предоставленных услуг с 2.3% г/г до 1.3% г/г (с исключением сезонности сектор услуг провалился на —0.6% м/м, что стало наименьшим значением с сентября 2016 г). Вероятно, это объясняется тем, что отели и транспорт были заранее оплачены болельщиками, в то время как туристическая активность россиян замедлилась на время проведения Чемпионата.